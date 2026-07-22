अगर आपका भी कोई पुराना ईपीएफ अकाउंट है या फिर एलआईसी की कोई पॉलिसी लंबे समय से क्लेम नहीं की गई है, तो यह खबर आपके काम की है। केंद्र सरकार ने संसद में एलआईसी के पास बिना दावे वाली राशि और ईपीएफओ के इनऑपरेटिव खातों में जमा रकम को लेकर अहम जानकारी साझा की है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ईपीएफओ किसी भी खाते को ‘अनक्लेम्ड’ नहीं मानता, बल्कि उन्हें ‘इनऑपरेटिव अकाउंट’ की श्रेणी में रखता है। साथ ही, खाताधारकों तक उनका पैसा पहुंचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी गई है।

इनऑपरेटिव ईपीएफ अकाउंट्स

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 31 मार्च, 2026 तक इनऑपरेटिव EPF अकाउंट्स में 9,330.56 करोड़ रुपये जमा थे।

सांसद डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में यह जानकारी दी गई थी, जिसमें LIC और EPFO ​​के पास बिना दावे वाले पैसे की राशि और इसे सही हकदारों को वापस करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछा गया था।

अनक्लेम्ड ईपीएफ अकाउंट नहीं, सिर्फ इनऑपरेटिव अकाउंट्स

सरकार ने स्पष्ट किया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, कोई भी ईपीएफ अकाउंट बिना दावे वाला नहीं है।

इसके बजाय, ईपीएफ स्कीम के तहत “कुछ अकाउंट्स को इनऑपरेटिव अकाउंट्स के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है”। जवाब के अनुसार, 31 मार्च, 2026 तक इन इनऑपरेटिव अकाउंट्स में कुल 9,330.56 करोड़ रुपये जमा थे।

यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि EPFO, कुछ अन्य वित्तीय संस्थानों के विपरीत, “बिना दावे वाले” अकाउंट्स की कोई अलग कैटेगरी नहीं रखता है।

पैसे वापस करने के लिए क्या कर रहा है ईपीएफओ?

सरकार ने कहा कि ईपीएफओ ने सदस्यों को इनऑपरेटिव अकाउंट्स में जमा पैसा पाने में मदद करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

एक मुख्य पहल आधार-वेरिफाइड इनऑपरेटिव ईपीएफओ अकाउंट्स में ऑटोमैटिक क्लेम सेटलमेंट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिनमें बैलेंस 1000 रुपये या उससे कम है।

इस प्रोजेक्ट के तहत, बिना किसी नए क्लेम या अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता के राशि सीधे सदस्य के आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट में जमा की जा रही है।

सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य प्रक्रिया को आसान बनाना और सदस्यों को उनका बकाया पैसा तेजी से पाने में मदद करना है।

जवाब में यह भी कहा गया कि पायलट प्रोजेक्ट अभी चल रहा है और उचित जांच-पड़ताल के बाद, भविष्य में इसे अधिक बैलेंस वाले अकाउंट्स तक बढ़ाया जा सकता है।

क्या इन फंड का इस्तेमाल किसी और काम के लिए करने की कोई योजना है?

सरकार ने कहा कि अभी निष्क्रिय EPF खातों में पड़े पैसे का इस्तेमाल किसी और काम के लिए करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एलआईसी अनक्लेम्ड रकम

सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के पास बिना दावे वाली रकम का डेटा भी शेयर किया। LIC के पास 31 मार्च, 2026 तक पॉलिसीहोल्डर्स की 5,564.55 करोड़ रुपये की बिना दावे वाली रकम और इन रकमों पर हुई 1,753.95 करोड़ रुपये की कमाई थी, जिससे कुल रकम 7,318.50 करोड़ रुपये हो गई।

जवाब में कहा गया कि एलआईसी पॉलिसीहोल्डर्स और लाभार्थियों का पता लगाने के लिए कई कदम उठा रही है। इनमें ऑनलाइन सर्च सुविधाएं, SMS रिमाइंडर, चिट्ठियां और ग्राहकों का पता लगाने के लिए क्रेडिट ब्यूरो सेवाओं का इस्तेमाल शामिल है।

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अगर आपकी शादी होने वाली है या परिवार में बेटे, बेटी की शादी है और पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को प्रोविडेंट फंड (PF) से एडवांस निकालने की सुविधा देता है। यह राशि आपको लोन के रूप में नहीं, बल्कि तय नियमों के तहत PF खाते से आंशिक निकासी के रूप में मिलती है।

हालांकि, शादी के लिए पीएफ से पैसा निकालने के कुछ जरूरी नियम हैं। ऐसे में क्लेम करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप कितनी राशि निकाल सकते हैं, कितनी बार यह सुविधा मिलती है और ऑनलाइन क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है…