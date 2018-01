दिखने में कुछ ऐसा है 10 रुपए का चॉकलेट कलर वाला नोट, RBI जल्द करेगा जारी

10 रुपए का नया नोट बाजार में आने वाला है। यह खबर तो आपने सुनी-पढ़ी और देखी होगी। मगर नया नोट होगा कैसा, उसका हुलिया कैसा होगा? यह बात अभी तक सामने नहीं आई थी। हालांकि, नोट के कलर और डिजाइन के बारे में कुछ चीजें पता लगी थीं। शुक्रवार को नोट का स्पेसिमेन जारी किया गया। यह दिखने में चॉकलेट कलर का है। 10 रुपए का नया नोट बिल्कुल नए अवतार में नजर आ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इसमें कुछ बदलाव जो किए हैं। 10 का यह नोट भी महात्मा गांधी सीरीज के अंतर्गत जारी किया जाएगा। नोट के आगे के हिस्से में गांधी बने हैं। जबकि पीछे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर है। एक न्यूज वेबसाइट के अनुसार, आरबीआई ने एक बिलियन (100 करोड़) ये नए नोट छपवाए भी लिए हैं। हालांकि, इसकी छपाई को लेकर अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने नोट के डिजाइन को पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी। बता दें कि चॉकलेट कलर से पहले गुलाबी, हरे और बैगनी/जामुनी कलर के नोट सरकार छपवा चुकी है। 10 रुपए के नोट में इससे पहले साल 2005 में बदलाव किया गया था। बीते साल अगस्त में 200 रुपए और 50 रुपए के नोट महात्मा गांधी सीरीज के तहत जारी किए गए थे। सरकार ने छोटे नोटों को दोबारा से डिजाइन करा कर जारी करने का फैसला इसलिए लिया है, ताकि इसमें होने वाली जालसाजी से बचा जा सके। आरबीआई के प्रवक्ता से जब इस बारे में बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इन्कार कर दिया।

RBI to shortly issue Rs.10 denomination banknotes. All the banknotes in the denomination of Rs.10 issued by RBI in the earlier series will continue to be legal tender. pic.twitter.com/2tSzRBNLuO

