जून का महीना खत्म होने और जुलाई महीने की शुरुआत होने में कुछ ही दिन बाकी है। नए महीने की शुरुआत से साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी हो होने जा रहे हैं। जिनका असर सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ सकता है। इसमें ट्रेन में बिना टिकट सफर पर दोगुना जुर्माना से लेकर पासपोर्ट बनवाने की फीस में बढ़ोतरी तक शामिल है। आइए जानते हैं इसके बारे में…

बिना टिकट ट्रेन में सफर करने पर लगेगा दोगुना जुर्माना

ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर लगने वाला न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर सीधे 500 रुपये (दोगुना) कर दिया गया है। यह जुर्माना 1 जुलाई से लागू है।

इसके साथ ही अगर कोई पुरुष यात्री महिला बोगी में सफर करता पाया गया, तो उस पर 2,500 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

अब मुफ्त में आधार में ईमेल अपडेट करने का मौका

आधार कार्ड धारकों के लिए गुड न्यूज है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को अपडेट कराने पर लगने वाले शुल्क को हटा दिया है। अभी तक इसके लिए 75 रुपये का चार्ज देना पड़ता था, लेकिन 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त रहेगी।

अगर कोई व्यक्ति आधार मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके अपनी ईमेल आईडी अपडेट करते हैं, तो अगले छह महीने तक आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी।

रिजर्व बैंक की मिस सेलिंग पर सख्त कार्रवाई

आरबीआई बैंक ग्राहकों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए 1 जुलाई से एक बहुत ही सख्त नियम लागू करने जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि बैंक कर्मचारी ग्राहकों को गलत जानकारी देकर या गुमराह करके कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच देते हैं, जिसे मिस सेलिंग कहा जाता है।

नए नियमों के अनुसार, अगर किसी बैंक ने ग्राहक को गलत जानकारी देकर कोई प्रोडक्ट बेचा है, तो बैंक को ग्राहक का पूरा पैसा वापस करना होगा।

पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा

1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने सामान्य और तत्काल दोनों ही कैटेगरी के पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।

इस बदलाव के बाद अब नागरिकों को नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट को रीइश्यू कराने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।

बदलेंगे क्रेडिट कार्ड के नियम

SBI कार्ड ने अपने फोनपे SBI क्रेडिट कार्ड पर्पल और फोनपे एसबीआई क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट ब्लैक के रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियमों को बदल दिया है।

दूसरी तरफ, एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्डधारकों के लिए भी नया नियम आ रहा है। अब ग्राहकों को हर तिमाही में घरेलू एयरपोर्ट लाउंज की तीन फ्री विजिट पाने के लिए ग्राहकों को पिछली तिमाही में मिनिमम 60000 रुपये खर्च करने होंगे।

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पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने मई 2026 में तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए यह फैसला लिया गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…