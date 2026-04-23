पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोल-डीजल कीमतों में बढ़ोतरी की खबरों को पूरी तरह खारिज किया है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और ये खबरें भ्रामक हैं। सरकार के मुताबिक, भारत में पिछले चार वर्षों से पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं और उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय कीमतों से बचाया गया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बढ़ोतरी की खबरों का किया खंडन

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा, “पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसी खबरें नागरिकों में भय और दहशत फैलाने के उद्देश्य से फैलाई जा रही हैं और ये दुर्भावनापूर्ण एवं भ्रामक हैं। वास्तव में, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पिछले चार वर्षों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने भारतीय नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों में होने वाली तीव्र वृद्धि से बचाने के लिए निरंतर कदम उठाए हैं।”

Ministry of Petroleum & Natural Gas tweets, "There are some news reports suggesting a price hike of petrol and diesel. It is hereby clarified that there is no such proposal under consideration by the Government. Such news items are designed to create fear and panic amongst the… pic.twitter.com/KdhcsHjKUa — ANI (@ANI) April 23, 2026

क्या है मामला?

CNBC-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अनुमान लगाया था कि भारत में चल रहे विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, कच्चे तेल की उच्च कीमतों के कारण रिफाइनरों पर दबाव पड़ने से संभावित रूप से ₹25-28 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। जिस पर अब सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया है।