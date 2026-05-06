पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बुधवार को कहा कि भारत सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 100% LPG सप्लाई सुनिश्चित की गई है। किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर पर गैस की कमी नहीं है और लगभग 95% LPG सिलेंडर डिलीवरी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल और घरेलू LPG कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है।

संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि बुकिंग अवधि को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के प्रयास भी किए गए हैं। किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर पर गैस की कमी नहीं है और ऑनलाइन बुकिंग लगभग 98% तक बढ़ गई है। लगभग 93% LPG सिलेंडर डिलीवरी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) प्रणाली के माध्यम से की जा रही है।

कमर्शियल LPG सप्लाई लगभग 70% तक बहाल हो चुकी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की तीन सदस्यीय समिति, राज्य सरकारों के समन्वय से, कमर्शियल LPG की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। इस महीने अब तक लगभग 1,92,532 टन कमर्शियल LPG की बिक्री हुई है, जिसमें केवल कल ही करीब 8,500 टन शामिल है।

संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि 5 किलो सिलेंडर की बिक्री में भी ज्यादा इजाफा देखा गया है। इस महीने 21.75 लाख सिलेंडर बेचे जा चुके है। कल 70 हजार सिलेंडर की बिक्री हुई है।

मार्च के महीने से अभी तक 5.78 लाख पीएनजी कनेक्शन गैसिफाई किए गए है।

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पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया है कि फिलहाल सरकार के पास पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को कम कीमत पर ईंधन बेचने से होने वाले नुकसान की भरपाई करने की कोई योजना नहीं है। यहां पढ़ें पूरी खबर…