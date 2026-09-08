भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन अगले साल मई या जून तक टेस्टिंग ट्रैक पर दौड़ सकती है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि परीक्षण चरण पूरा होने के दो से चार महीने के भीतर इसका उद्घाटन किए जाने की उम्मीद है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, वडोदरा में ‘नमो फॉर विकसित भारत’ इवेंट में बोलते हुए, वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन का पहला बॉडी फ्रेम हाल ही में पूरा हुआ है और इसे स्क्वीज टेस्ट के लिए भेजा गया है।

वैष्णव ने कहा, “अगले साल मई या जून तक, भारत की अपनी बुलेट ट्रेन टेस्टिंग के लिए ट्रैक पर होगी। 2-4 महीने के टेस्टिंग पीरियड के बाद, बुलेट ट्रेन का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री करेंगे।”

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सिर्फ डेढ़ घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे

उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को आत्मनिर्भर भारत के विजन के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है और वडोदरा और मुंबई के बीच यात्रा के अनुमानित समय पर भी रोशनी डाली।

मंत्री ने कहा, “जब आप वडोदरा से बुलेट ट्रेन में बैठेंगे, तो आप सिर्फ़ डेढ़ घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे।”

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तेजी से चल रहा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम

वैष्णव ने यह भी कहा कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है और सूरत-वापी सेक्शन पर कंस्ट्रक्शन इस साल दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।

मंत्री ने भारतीय रेलवे में हो रहे बड़े बदलावों के बारे में बताया और कहा कि सरकार अपने ऑपरेटिंग और रिजर्वेशन सिस्टम के साथ-साथ कंस्ट्रक्शन के तरीकों को मॉडर्न बनाने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने कहा, “हम ऑपरेटिंग सिस्टम और रिज़र्वेशन सिस्टम से लेकर पुराने कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल तक, हर चीज में सुधार और मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं।”

उन्होंने माल ढुलाई के काम को मॉडर्न बनाने की कोशिशों के तहत नमक ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक खास डिज़ाइन समेत नए वैगन डिजाइन पर भी जोर दिया।

वैष्णव ने कहा कि कई लंबे समय से रुके हुए रेलवे प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जिसमें चेनाब ब्रिज और मिजोरम को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाला प्रोजेक्ट शामिल है।

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