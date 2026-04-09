TCS Q4 Results: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने वित्त 2026 की चौथी तिमाही (Q4) के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने नतीजों के साथ ही अपने निवेशकों को लिए डिविडेंड का ऐलान भी किया है। कंपनी ने चौथी तिमाही में 13718 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है, जो दिसंबर 2026 में समाप्त में 10657 करोड़ रुपये से ज्यादा है। साथ ही कंपनी ने 31 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है।

कैसे रहे कंपनी के नतीजे?

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट 12.22% बढ़कर 13,718 करोड़ रुपये रहा है। इससे गत वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में कंपनी ने 12,224 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था।

पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का शुद्ध लाभ 1.35 प्रतिशत बढ़कर 49,210 करोड़ रुपये हो गया जो वित्त वर्ष 2024-25 में 48,553 करोड़ रुपये था।

समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 9.64 प्रतिशत बढ़कर 70,698 करोड़ रुपये हो गई जो जनवरी-मार्च, 2025 में 64,479 करोड़ रुपये थी। पूरे वित्त वर्ष में कंपनी की परिचालन आय 4.58 प्रतिशत बढ़कर 2.67 लाख करोड़ रुपये रही। मार्च तिमाही में कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 2,356 बढ़कर 5,84,519 पर पहुंच गई।

डिविडेंड का ऐलान

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार, कंपनी ने अपने निवेशकों को 31 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि पेमेंट 31वीं एनुअल जनरल मीटिंग के समापन के तीसरे दिन किया जाएगा, जो कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन होगा।

टीसीएस शेयर की कीमत

बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, टीसीएस का शेयर आज यानी गुरुवार, 9 अप्रैल को 1.09% या 27.95 रुपये की तेजी के साथ 2587.75 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। कंपनी का शेयर आज अपने पिछले बंद 2559.80 रुपये के मुकाबले हल्की गिरावट के साथ 2559.75 रुपये के स्तर पर खुला। इसका दिन का उच्चतर स्तर 2605.00 रुपये और दिन का निचला स्तर 2530.20 रुपये रहा।

टीसीएस शेयर हिस्ट्री

टाटा की कंपनी के शेयर में पिछले एक सप्ताह में करीब 5.55 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। पिछले 2 सप्ताह में कंपनी का शेयर 8.81 फीसदी उछला है। पिछले 1 महीने में कंपनी का शेयर 2.38 फीसदी उछला है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 9,36,270.60 करोड़ रुपये है।

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