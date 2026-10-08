टाटा ग्रुप की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने 8 अक्टूबर को सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजे पेश किए। इस दौरान TCS का नेट प्रॉफिट बढ़कर 13,884 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

हालांकि, कंपनी के रेवेन्यू और ऑपरेटिंग मार्जिन के आंकड़े बाजार के अनुमान से कुछ कमजोर रहे। तिमाही नतीजों के साथ TCS ने शेयरधारकों के लिए 12 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है।

कंपनी की कमाई बढ़ी

आईटी कंपनी ने बताया कि उसका जुलाई-सितंबर तिमाही का नेट प्रॉफिट 15% बढ़कर 13,884 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वहीं आय चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 11.22% बढ़कर 73,188 करोड़ रुपये रही। TCS का EBIT 17,553 करोड़ रुपये रहा।

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