नए इनकम-टैक्स नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने जा रहे हैं, जो मौजूदा इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेंगे। ड्राफ्ट इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना है। इसमें टैक्सेबल सैलरी, पर्क्स और एम्प्लॉयर बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने के स्पष्ट नियम दिए गए हैं, जिससे टैक्सपेयर्स और अधिकारियों दोनों को सुविधा मिलेगी।

नए नियमों में कंपनी द्वारा दिए गए घर, गिफ्ट, लोन और रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन पर टैक्स के स्पष्ट प्रावधान शामिल हैं। हालांकि कई नियम पुराने सिस्टम को ही व्यवस्थित करते हैं, लेकिन कुछ नए बदलाव मिडिल क्लास और सैलरीड कर्मचारियों की टैक्स प्लानिंग को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए इन 7 अहम बदलावों को समझना जरूरी है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होंगे नए टैक्स नियम

आयकर नियम 2026, 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे यानी वे वित्तीय वर्ष 2026-27 और असेसमेंट ईयर 2027-28 के लिए भी लागू होंगे।

ये नियम इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 को सपोर्ट करते हैं और टैक्सेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोसेस, वैल्यूएशन के तरीकों और कैलकुलेशन फ़ॉर्मूले को समझाते हैं।

7.5 लाख रुपये से ज्यादा के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर लगेगा टैक्स

इसमें एक जरूरी नियम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से जुड़ा है। नियम एक साल में 7.5 लाख रुपये से ज्यादा के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर टैक्सेबल परक्विजिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देते हैं।

इन कंट्रीब्यूशन में आम तौर पर प्रोविडेंट फंड (PF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), सुपरएनुएशन फंड शामिल है। टैक्सेबल अमाउंट में 7.5 लाख रुपये से ज्यादा के कंट्रीब्यूशन से हुई आय शामिल होगी।

कंपनी के दिए गए घरों की फिक्स्ड टैक्सेबल वैल्यूएशन होगी

ड्राफ्ट रूल्स यह भी साफ करते हैं कि एम्प्लॉयर के दिए गए रहने की जगह पर परक्विजिट के तौर पर कैसे टैक्स लगेगा। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए, टैक्सेबल वैल्यू शहर की आबादी पर निर्भर करेगी –

– 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में सैलरी का 10%

– 15 लाख से 40 लाख के बीच आबादी वाले शहरों में सैलरी का 7.5%

– दूसरी जगहों पर सैलरी का 5%

इस वैल्यू में से कर्मचारी द्वारा दिया गया कोई भी किराया कम हो जाएगा। ड्राफ्ट शहर की आबादी के आधार पर अलग-अलग सैलरी परसेंटेज बताता है।

हर मील पर 200 रुपये तक फ्री ऑफिस मील की इजाजत

ऑफिस टाइम के दौरान एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया खाना एक तय लिमिट के अंदर टैक्स-फ्री रहेगा।

ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, अगर हर मील पर 200 रुपये से ज्यादा की कीमत नहीं है तो फ्री खाने या ड्रिंक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। इसमें ऑफिस कैंटीन का खाना, मील वाउचर, कॉर्पोरेट मील प्रोग्राम शामिल हैं। यह छूट तब लागू होती है जब काम के घंटों के दौरान खाना दिया जाता है और कीमत लिमिट के अंदर रहती है।

इंटरेस्ट-फ्री एम्प्लॉयर लोन टैक्सेबल हो सकते हैं

अगर एम्प्लॉयर इंटरेस्ट-फ्री या रियायती लोन देते हैं, तो बेनिफिट पर टैक्स लग सकता है। नियम कहते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू की कैलकुलेशन स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा इसी तरह के लोन के लिए लिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट के आधार पर की जाएगी।

हालांकि, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अगर कुल लोन अमाउंट 2 लाख रुपये तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, खास मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन पर भी छूट मिल सकती है। टैक्सेबल वैल्यू की कैलकुलेशन SBI द्वारा इसी तरह के लोन के लिए लिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट का इस्तेमाल करके की जाएगी।

एम्प्लॉयर द्वारा दी गई कारों की फिक्स्ड मंथली टैक्सेबल वैल्यू होगी

ड्राफ्ट नियम टैक्सेबल बेनिफिट को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू बताते हैं, जब कर्मचारी कंपनी की कारों का कुछ हिस्सा पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं।

ऑफिशियल और पर्सनल दोनों कामों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कारों के लिए:

– 1.6 लीटर इंजन कैपेसिटी तक की कारों के लिए 5000 रुपये प्रति महीना

– 1.6 लीटर इंजन कैपेसिटी से ज्यादा की कारों के लिए 7000 रुपये प्रति महीना

– अगर ड्राइवर दिया जाता है तो 3000 रुपये प्रति महीना एक्स्ट्रा

इन फिक्स्ड वैल्यू का इस्तेमाल सैलरी इनकम के तहत परक्विजिट को कैलकुलेट करने के लिए किया जाएगा।

एम्प्लॉयर से मिले गिफ्ट सिर्फ Rs 15,000 तक टैक्स-फ्री

नियमों के मुताबिक, एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए गिफ्ट, वाउचर या टोकन टैक्स-फ्री होंगे अगर उनकी कीमत एक फाइनेंशियल ईयर में 15000 रुपये से कम है और अगर कीमत 15000 रुपये से ज्यादा है तो पूरी तरह टैक्सेबल होंगे। ड्राफ्ट नियमों में कहा गया है कि ऐसे गिफ्ट की कीमत “शून्य होगी अगर कीमत… टैक्स ईयर के दौरान कुल मिलाकर 15000 रुपये से कम है।”

यह नियम त्योहारों के मौसम में लागू होता है जब कंपनियां गिफ्ट या वाउचर बांटती हैं।

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