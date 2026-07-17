अगर आपको लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा हमेशा टैक्स-फ्री होता है, तो ऐसा हर बार नहीं होता। इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स छूट के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम का पूरा या कुछ हिस्सा टैक्स के दायरे में आ सकता है।

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने क्लियरटैक्स की टैक्स एक्सपर्ट और CA चांदनी आनंदन के हवाले से ऐसी 5 आम परिस्थितियों के बारे में बताया जिनमें लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी से मिली रकम पर टैक्स देना पड़ सकता है।

अगर आप ITR भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन नियमों को पहले से समझ लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में…

हाई प्रीमियम नॉन-ULIPs: 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी सभी नॉन-ULIP पॉलिसी के लिए कुल वार्षिक प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता। आपके दिए गए कुल प्रीमियम से ज्यादा मैच्योरिटी पर मिलने वाली कोई भी राशि टैक्सेबल होगी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से होने वाली कमाई: कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से मैच्योरिटी या सरेंडर से होने वाली कमाई टैक्सेबल होती है, क्योंकि इन पॉलिसियों को टैक्स कानून के तहत अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। पॉलिसी को इस तरह से असाइन या होल्ड किया जाता है जिससे टैक्स ट्रीटमेंट बदल जाता है: कुछ असाइनमेंट से जुड़े मामलों में, मैच्योरिटी से होने वाली कमाई टैक्सेबल हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि रकम किसे मिलती है और पॉलिसी कैसे बनी है। टैक्स का नतीजा मामले के फैक्ट्स और लागू प्रोविजन पर निर्भर करता है। तय लिमिट से ज्यादा ULIP प्रीमियम: ULIP के लिए अगर सालाना प्रीमियम कानून के तहत तय लिमिट को पार कर जाता है, तो टैक्स छूट लागू नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में मैच्योरिटी से मिलने वाली रकम पर टैक्स लग सकता है। विकलांग डिपेंडेंट के लिए पॉलिसी: सेक्शन 80यू के तहत मिली रकम अलग-अलग टैक्स रेगुलेशन के तहत आती है और स्टैंडर्ड सेक्शन 10(10D) छूट के लिए क्वालिफाई नहीं करती है।

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रेंट एग्रीमेंट की इन 3 शर्तों पर जरूर दें ध्यान

किराए का घर लेने से पहले अधिकतर लोग घर की लोकेशन और सुविधाएं देखकर ही फैसला कर लेते हैं। लेकिन एक छोटी-सी गलती बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए रेंट एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उसकी हर शर्त को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है। यहां पढ़ें पूरी खबर…