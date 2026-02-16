Per Capita Tax Burden in India : क्या देश के हर नागरिक पर हर साल औसतन 51,000 रुपये का टैक्स बोझ पड़ता है? यह सवाल संसद में एक विपक्षी सांसद ने उठाया। इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने टैक्स कलेक्शन के ताजा आंकड़ों के साथ अपना रुख साफ किया है। सरकार ने बताया है कि पिछले कुछ सालों में प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) और अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्ट) टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ा है। लेकिन हर नागरिक पर टैक्स का हर साल औसतन कितना बोझ पड़ रहा है, इस बारे में सरकार ने कोई साफ जवाब नहीं दिया।

सांसद संजय राउत ने क्या पूछा सवाल

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने पिछले हफ्ते राज्यसभा में पूछा कि क्या 2024-25 में केंद्र और राज्यों के कुल टैक्स रेवेन्यू को जनसंख्या से भाग देने पर प्रति नागरिक टैक्स का बोझ करीब 51,000 रुपये निकलता है? साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यह बोझ ज्यादातर जीएसटी, पेट्रोलियम लेवी, सेस और सरचार्ज जैसे इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है, जो किसी व्यक्ति की इनकम को ध्यान में रखे बिना, हर नागरिक पर बराबरी से लागू होते हैं?

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का ट्रेंड

सरकार ने इस सवाल के जवाब में कई अहम आंकड़े पेश करते हुए बताया कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बीते 5 साल में तेज बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से दिए गए लिखित जवाब में कहा गया कि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इस प्रकार रहा है :

वित्त वर्ष 2020-21 में 9,47,176 करोड़ रुपये

वित्त वर्ष 2021-22 में 14,12,422 करोड़ रुपये

वित्त वर्ष 2022-23 में 16,63,686 करोड़ रुपये

वित्त वर्ष 2023-24 में 19,60,166 करोड़ रुपये रहा

वित्त वर्ष 2024-25 में 22,26,375 करोड़ रुपये

इन आंकड़ों से साफ है कि इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स से सरकार की कमाई लगातार बढ़ रही है।

इनडायरेक्ट टैक्स से कितनी कमाई हुई

सरकार ने अपने जवाब में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax Collection) की जानकारी भी दी है। इसमें जीएसटी, पेट्रोलियम लेवी, सेस और सरचार्ज शामिल हैं। वित्त मंत्रालय के इस जवाब के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नेट इन-डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इस प्रकार रहा है :

वित्त वर्ष 2020-21 में 10,74,810 करोड़ रुपये

वित्त वर्ष 2021-22 में 12,89,662 करोड़ रुपये

वित्त वर्ष 2022-23 में 13,81,935 करोड़ रुपये

वित्त वर्ष 2023-24 में 14,96,114 करोड़ रुपये

वित्त वर्ष 2024-25 में 15,60,480 करोड़ रुपये

इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की टैक्स रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा अब भी इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है।

टैक्स बेस बढ़ाने के लिए सरकार की रणनीति

सरकार ने बताया कि डायरेक्ट टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए सीबीडीटी ने टेक्नोलॉजी आधारित सुधार किए हैं। इसके तहत “सक्षम नज” (SAKSHAM NUDGE) की रणनीति अपनाई जा रही है। यहां SAKSHAM का मतलब संकलन (Sankalan), अनुसंधान (Anusandhan), क्रियान्वयन (Kriyanvyan), संपर्क (Sampark), हस्तक (Hastak), अधिकार (Adhikaar) और मूल्यांकन (Mulyankan) है। जबकि NUDGE का मतलब है नॉन इंट्रूसिव यूसेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल (Non-Intrusive Usage of Data to Guide and Enable)। सरकार के मुताबिक इस रणनीति का मकसद लोगों को डराने के बजाय डेटा के जरिए सही टैक्स भरने के लिए प्रेरित करना है। इसके तहत अलग-अलग स्रोतों से डेटा जुटाकर इनकम और टैक्स में अंतर पहचाना जाता है। फिर एसएमएस, ईमेल और पोर्टल के जरिए टैक्सपेयर्स को जानकारी देकर रिटर्न सुधारने का मौका दिया जाता है।

नई पहल का कितना असर पड़ा

सरकार के मुताबिक इस पहल से पिछले दो वित्त वर्षों में करीब 1.1 करोड़ लोगों ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न को संशोधित या अपडेट किया है। इससे 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का रेवेन्यू इंपैक्ट पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की रही है, जिन्होंने पहली बार या लंबे समय बाद रिटर्न दाखिल किया।

सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन के आंकड़े तो शेयर किए, लेकिन इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया कि देश में हर नागरिक पर टैक्स का औसत सालाना बोझ 51,000 रुपये के बराबर है या नहीं।