Tax Benefits on Government Bonds: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पात्र विदेशी निवेशकों और अन्य विशिष्ट इकाइयों के लिए एक नया फॉर्म पेश किया है। ये इकाइयां सरकारी प्रतिभूतियों से मिलने वाले ब्याज और पूंजीगत लाभ पर आयकर छूट का दावा कर सकती हैं। इस कदम के तहत यह बताया गया है कि आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत इन टैक्स लाभों का दावा करने के लिए कौन सी जानकारी देनी होगी।

नया फॉर्म 173A, 19 अक्टूबर 2026 को जारी ‘आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2026’ के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इस संशोधन के तहत आयकर नियम, 2026 में ‘नियम 281A’ जोड़ा गया है। इसमें यह बताया गया है कि कानून के विशिष्ट प्रावधानों के तहत छूट का दावा करते समय पात्र करदाताओं को कौन सी जानकारी देनी होगी।

इस फॉर्म में निवेशक, उनके पास मौजूद सरकारी प्रतिभूतियों, टैक्स वर्ष के दौरान किए गए लेन-देन, ब्याज से होने वाली आय और पूंजीगत लाभ के बारे में विवरण मांगा गया है। साथ ही, फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह पुष्टि करनी होगी कि दी गई जानकारी सही है।

यह नई आवश्यकता सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले सभी लोगों को स्वतः टैक्स छूट नहीं देती है। यह केवल उन दावों पर लागू होती है जो आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची IV की प्रविष्टियों 13D और 13E के अंतर्गत आते हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना में क्या कहा गया है?

यह अधिसूचना वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा ‘आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2026’ शीर्षक के तहत जारी की गई है। यह अधिसूचना संख्या 137/2026 है, जिसे 19 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में G.S.R. 901(E) के रूप में प्रकाशित किया गया था।

CBDT ने आयकर नियम, 2026 में नियम 281 के बाद एक नया ‘नियम 281A’ जोड़ा है।

इस नियम में कहा गया है: “अनुसूची IV (तालिका: क्रम संख्या 13D और 13E) के तहत छूट का दावा करने के लिए, करदाता को फॉर्म संख्या 173A में जानकारी देनी होगी।” आसान शब्दों में जो पात्र संस्थाएं निर्दिष्ट कर छूट पाना चाहती हैं, उन्हें ‘फॉर्म 173A’ में मांगी गई जानकारी देनी होगी।

यह संशोधन ‘ऑफिशियल गजट’ (सरकारी राजपत्र) में प्रकाशित होने की तारीख, यानी 19 अक्टूबर 2026 से लागू हो गया है।

कर छूट का दावा कौन कर सकता है?

नए फॉर्म के तहत मिलने वाली छूट, सरकारी प्रतिभूतियोंसे होने वाली कुछ खास तरह की आय से जुड़ी है। ‘अनुसूची IV’ (Schedule IV) की ‘एंट्री 13D’ उन पात्र विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए है, जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज या पूंजीगत लाभ होता है। ‘एंट्री 13E’ में ‘बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स’ को शामिल किया गया है, जो कानून में दी गई शर्तों के अधीन है।

यह फॉर्म इन विशेष प्रावधानों के तहत किए जाने वाले दावों के लिए है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर विदेशी निवेशक या सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाला हर व्यक्ति अपने आप कर छूट पाने का हकदार हो जाता है।

साथ ही, इस अधिसूचना के तहत आम व्यक्तिगत निवेशकों को केवल इसलिए ‘फॉर्म 173A’ भरने की जरूरत नहीं है कि उनके पास सरकारी प्रतिभूतियां हैं। कर छूट का दावा करने से पहले, ‘अनुसूची IV’ की संबंधित प्रविष्टियों में दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

निवेशकों को ‘फॉर्म 173A’ में क्या जानकारी देनी होगी?

इस फॉर्म को अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें दावा करने वाले की पहचान और उन सरकारी प्रतिभूतियों की जानकारी मांगी गई है, जिनके लिए छूट मांगी जा रही है।

निवेशक की व्यक्तिगत और पंजीकरण संबंधी जानकारी

‘भाग A’ में निवेशक की बुनियादी जानकारी मांगी गई है-

– निवेशक का पूरा नाम।

– निवास का देश।

– निवास के देश में पता, या संस्था के मुख्यालय का पता।

– परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN)।

– निवास के देश में टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (TIN)।

– यदि लागू हो, तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) या विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) के रूप में SEBI पंजीकरण नंबर।

– वह कर वर्ष जिसके लिए छूट मांगी जा रही है।

– ईमेल पता और संपर्क नंबर (देश कोड सहित)।

– पते में बिल्डिंग या फ्लैट नंबर, सड़क, इलाका, शहर, जिला, राज्य और पोस्टल कोड जैसी जानकारी शामिल होनी चाहिए।

ये विवरण छूट का दावा करने वाली संस्था की पहचान करने और उससे जुड़ी कर व पंजीकरण संबंधी जानकारी को स्पष्ट करने में मदद करते हैं।

इस अधिसूचना में ‘बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स’ के लिए एक विशेष छूट दी गई है। इस फॉर्म में उसके लिए ‘टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर’ (TIN) और ‘SEBI पंजीकरण नंबर’ देना अनिवार्य नहीं है।

सरकारी प्रतिभूतियों का विवरण

भाग B में छूट के दावे से जुड़ी सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में जानकारी मांगी गई है।

निवेशकों को कुछ विवरण देने होंगे, जैसे कि इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रतिभूति का प्रकार और उसकी अवधि।

इस फॉर्म में निम्न वित्तीय जानकारी भी मांगी गई है –

– 1 अप्रैल को पास मौजूद सरकारी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य।

– कर वर्ष के दौरान खरीदी गई प्रतिभूतियों का मूल्य।

– वर्ष के दौरान बेची गई प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि।

– 31 मार्च को पास मौजूद सरकारी प्रतिभूतियों का कुल मूल्य।

– कर वर्ष के दौरान प्राप्त या अर्जित कुल ब्याज।

– वर्ष के दौरान हुआ पूंजीगत लाभ।

इस फॉर्म में कई तरह की सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं। यदि अतिरिक्त प्रतिभूतियों का विवरण देना हो, तो भाग B को आवश्यकतानुसार दोहराया जा सकता है।

व्यावहारिक रूप से, निवेशक को टैक्स वर्ष की शुरुआत और अंत में अपने पास मौजूद प्रतिभूतियों वर्ष के दौरान किए गए लेन-देन और उन निवेशों से हुई आय का स्पष्ट विवरण देना होगा।

ब्याज से होने वाली आय और कैपिटल गेन्स को अलग-अलग क्यों बताया जाता है?

ब्याज और कैपिटल गेन्स, आय के अलग-अलग प्रकार हैं।

ब्याज वह आय है जो एक निवेशक को सरकारी प्रतिभूति रखने से मिलती है। कैपिटल गेन्स तब होते हैं जब किसी प्रतिभूति को उसकी टैक्स लागत से अधिक कीमत पर बेचा या हस्तांतरित किया जाता है, जो लागू टैक्स नियमों के अधीन होता है।

नए फॉर्म में इन दोनों आंकड़ों की जानकारी मांगी गई है, ताकि छूट के दायरे में आने वाली आय की पहचान की जा सके और उसे रिपोर्ट किया जा सके।

उदाहरण के लिए, किसी पात्र निवेशक ने टैक्स वर्ष के दौरान सरकारी बॉन्ड पर ब्याज कमाया हो सकता है और कुछ प्रतिभूतियों को मुनाफे पर बेचा भी हो सकता है। फॉर्म 173A में ब्याज और कैपिटल गेन्स से जुड़े आंकड़ों को अलग-अलग बताना आवश्यक है।

इन राशियों की जानकारी देने मात्र से ही छूट के लिए पात्रता साबित नहीं हो जाती। निवेशक को ‘अनुसूची IV’ के लागू प्रावधानों के तहत बताई गई शर्तों को पूरा करना होगा।

निवेशक को क्या घोषणा करनी होगी?

फॉर्म 173A में एक घोषणा भी शामिल है, जिस पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।

इस घोषणा में यह पुष्टि करनी होती है कि दी गई जानकारी हस्ताक्षर करने वाले की जानकारी और विश्वास के अनुसार पूरी तरह सच है और यह आयकर अधिनियम, 2025 की ‘अनुसूची IV’ की तालिका प्रविष्टियों 13D और 13E के प्रावधानों के अनुरूप है।

सरकार ने क्यों पेश किया है यह फॉर्म?

यह नया फॉर्म उन इकाइयों के लिए एक मानक रिपोर्टिंग प्रक्रिया तय करता है, जो सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय पर कुछ विशेष टैक्स छूट का दावा करती हैं। इन छूटों का उद्देश्य भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है, जिसके लिए कुछ विशेष प्रकार के ब्याज और कैपिटल गेन्स पर टैक्स में राहत दी जाती है।

ऐसे उपायों से सरकारी प्रतिभूतियां, पात्र विदेशी निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बन सकती हैं। हालांकि, 19 अक्टूबर की अधिसूचना मुख्य रूप से उन जानकारियों के बारे में बताती है, जिन्हें छूट का दावा करने के लिए देना जरूरी है। यह उन निवेशकों को अपने आप कोई लाभ नहीं देती, जो ‘अनुसूची IV’ की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। पात्र संस्थाओं के लिए, यह नया फॉर्म टैक्स छूट का दावा करते समय निवेश और आय से जुड़ी जानकारी देने का एक तय तरीका बताता है।

नए नियम कब से लागू होते हैं?

‘आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2026’ 19 अक्टूबर, 2026 से लागू हुए। इसी तारीख को यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। यह अधिसूचना ‘आयकर अधिनियम, 2025’ की धारा 533 के तहत जारी की गई थी, जिसे धारा 11 और ‘अनुसूची IV’ के साथ पढ़ा जाना चाहिए। नियम 281A के जुड़ने से ‘अनुसूची IV’ की तालिका प्रविष्टियों 13D और 13E के तहत छूट का दावा करने वाली पात्र संस्थाओं को ‘फॉर्म 173A’ में जानकारी देना ज़रूरी हो गया है।

जरूरी बात : ‘फॉर्म 173A’ सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाली कुछ खास टैक्स छूटों के लिए जानकारी देने की एक जरूरत है। यह उन पात्र विदेशी संस्थागत निवेशकों और ‘बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स’ पर लागू होता है जो इन नियमों के दायरे में आते हैं। यह उन आम व्यक्तिगत निवेशकों पर लागू नहीं होता, जो सिर्फ इसलिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।

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अगर आपको भी अपना आधार अपडेट कराना है तो फिर आपके लिए गुड न्यूज है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त कर दी है। इस सुविधा के लिए पहले 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था। यह छूट 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक लागू है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[डिस्क्लेमर : यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से है और यह ‘आयकर अधिनियम, 2025’ की संबंधित अधिसूचना और प्रावधानों पर आधारित है। यहां बताई गई टैक्स छूट केवल उन्हीं पात्र संस्थाओं पर लागू होती है जो तय शर्तों को पूरा करती हैं; यह सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले सभी निवेशकों पर लागू नहीं होती। पाठकों को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के बारे में सलाह लेने के लिए किसी योग्य टैक्स विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए।]