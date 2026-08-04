वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार भारत से प्रबंधित होने वाले ऑफशोर फंडों के लिए आयकर अधिनियम के तहत कर छूट की शर्तों को आसान बनाने का प्रस्ताव लाई है। सरकार का कहना है कि इससे फंड मैनेजमेंट गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और निवेशकों को कर व्यवस्था में अधिक स्पष्टता मिलेगी। इसका मतलब है कि भारत से प्रबंधित किए जाने वाले ऑफशोर फंडों के लिए आयकर अधिनियम के तहत मिलने वाली कर छूट की शर्तों में महत्वपूर्ण ढील देने का प्रस्ताव किया है।

सरकार ने इस साल के बजट में 2030-31 तक दी गई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए पांच साल की टैक्स छूट को 10 साल और बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया है।

इसके तहत, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट निर्माता को पूंजीगत सामान (कैपिटल गुड्स), उपकरण (इक्विपमेंट) या टूलिंग उपलब्ध कराने वाली विदेशी कंपनी अब 2040-41 तक कर छूट का लाभ ले सकेगी।

इसके अलावा, सरकार ने कुछ विशिष्ट विदेशी कंपनियों के लिए 31 मार्च 2031 तक 15 वर्ष की नई कर छूट (टैक्स हॉलीडे) देने का प्रस्ताव रखा है। यह छूट भारत के अधिसूचित विशेष क्षेत्र (नोटिफाइड स्पेशल ज़ोन) में कच्चे हीरों (रफ डायमंड) की बिक्री से होने वाली आय पर लागू होगी। इसका लाभ खनन कंपनियों, साइटहोल्डर्स (हीरा खरीदने के अधिकृत खरीदार), ब्रोकर, एग्रीगेटर और टेंडर/नीलामी संचालित करने वाली विदेशी कंपनियों को मिलेगा।

ये प्रस्तावित बदलाव टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (संशोधन) विधेयक, 2026 का हिस्सा हैं। यह विधेयक अभी संसद में पेश नहीं किया गया है लेकिन इसकी प्रति सांसदों को वितरित कर दी गई है। सरकार के इस सप्ताह इसे संसद में पेश करने की संभावना है।

ऑफशोर फंडों के मामले में सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि उनकी गतिविधियों को भारत में बिजनेस इनकम नहीं माना जाए। इसके लिए लागू 13 में से 8 शर्तों को हटा दिया जाए।

प्रस्ताव के अनुसार, ऑफशोर फंडों को अब टैक्स छूट पाने के लिए कम से कम 25 निवेशकों की शर्त पूरी नहीं करनी होगी। इसी तरह किसी एक निवेशक की अधिकतम 10% हिस्सेदारी, किसी एक इकाई में फंड की 25% से अधिक राशि निवेश ना करने, संबद्ध (एसोसिएट) संस्थाओं में निवेश पर रोक और हर महीने औसतन 100 करोड़ रुपये का न्यूनतम फंड (कॉर्पस) बनाए रखने जैसी शर्तों से भी राहत दी जाएगी। इससे उन्हें अपनी वैश्विक आय पर कर छूट का लाभ मिल सकेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि इन संशोधनों से भारत का फंड मैनेजमेंट ईकोसिस्टम वैश्विक मानकों के अनुरूप हो जाएगा।

ईवाई इंडिया (EY India) में पार्टनर और फाइनेंशियल सर्विसेज टैक्स लीडर तेजस देसाई ने कहा, ”यह सकारात्मक कदम है कि वैश्विक फंड संरचनाओं के अनुरूप नहीं रहने वाली कई ‘सेफ हार्बर’ शर्तों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इन बदलावों से फंड मैनेजरों को जरूरी लचीलापन मिलेगा और भारत, भारत-केंद्रित तथा वैश्विक निवेश रणनीतियों के लिए फंड मैनेजमेंट का अधिक प्रतिस्पर्धी केंद्र बन सकेगा।”

संशोधित शर्तें

सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि अब ऑफशोर फंडों को कर छूट के लिए सिर्फ पांच शर्तें पूरी करनी होंगी। इनमें प्रमुख शर्तें यह हैं कि फंड भारत का कर निवासी (रेजिडेंट) नहीं होना चाहिए और वह भारत में किसी भी कारोबार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण या प्रबंधन नहीं कर सकता।

इसके अलावा, भारतीय निवासियों द्वारा फंड में किया गया कुल प्रत्यक्ष निवेश, संबंधित वित्त वर्ष की 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार, फंड के कुल कॉर्पस का 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

ऑफशोर फंडों की पात्रता शर्तों में किए जा रहे इन बदलावों से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में संचालित फंडों के लिए भी एक समान ढांचा तैयार होगा।

Nangia Global, M&A Tax में पार्टनर अभीत सचदेवा ने कहा कि इन प्रस्तावित बदलावों से भारत का घरेलू (ऑनशोर) फंड मैनेजमेंट इकोसिस्टम ऑफशोर फंडों के लिए ज्यादा आकर्षक बनेगा और उनकी फंड मैनेजमेंट गतिविधियों को भारत में ट्रांसफर करने को बढ़ावा मिलेगा।

विधेयक में 5 जून को जारी उस अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) को भी कानून का रूप देने का प्रस्ताव है जिसे रुपये पर दबाव और विदेशी पूंजी के बाहर जाने की स्थिति के बीच लाया गया था। इस अध्यादेश के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को सरकारी प्रतिभूतियों (गवर्नमेंट सिक्योरिटीज) में निवेश से होने वाली ब्याज आय और पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) पर कर छूट देने का प्रावधान किया गया था।

जून में केंद्र सरकार ने आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 जारी किया था जिसके तहत एफपीआई को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से होने वाले कैपिटल गेन टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई थी।

विधेयक के उद्देश्य और कारण (Statement of Objects and Reasons) में सरकार ने कहा है कि यह अध्यादेश बाहरी आर्थिक झटकों के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से आयकर कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन कर लाया गया था।

सरकार ने कहा कि वित्त अधिनियम, 2026 लागू होने के बाद विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों की समीक्षा में यह सामने आया कि अध्यादेश का मूल उद्देश्य अब भी प्रासंगिक है। लेकिन उसे पूरी तरह हासिल करने के लिए अतिरिक्त कर संबंधी उपायों की भी जरूरत है।

सरकार ने यह भी कहा कि वैश्विक परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं और ऐसे में समय पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। इसलिए इन अतिरिक्त उपायों को अलग से लाने के बजाय मौजूदा संशोधन विधेयक में ही शामिल करना उचित समझा गया है।

जून में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम विदेशी पूंजी को वापस आकर्षित करने की दिशा में पहला कदम हैं। उन्होंने संकेत दिया था कि आने वाले समय में इस संबंध में और भी उपाय किए जा सकते हैं।

सीतारमण ने कहा था, ”हम मानते हैं कि भारत में और अधिक विदेशी पूंजी आने की आवश्यकता है।”

इसके अलावा, विधेयक में उन विदेशी कंपनियों को भी नई कर छूट देने का प्रस्ताव है जो सीमा शुल्क बंधित क्षेत्रों (कस्टम्स बॉन्डेड एरिया) में इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों (इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स) का भंडारण और बिक्री करती हैं व इन पुर्जों की आपूर्ति भारत में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को करती हैं।

विधेयक में डेटा सेंटर क्षेत्र के लिए भी कर राहत देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत पात्र (एलिजिबल) डेटा सेंटर की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर उन केंद्रों को भी शामिल किया जाएगा जो स्वामित्व (ओनरशिप) या लीज के आधार पर संचालित होते हैं।

साथ ही भारत के निर्दिष्ट डेटा सेंटरों से सेवाएं लेने वाली विदेशी कंपनियों के लिए अलग से केंद्र सरकार की अधिसूचना (नोटिफिकेशन) की अनिवार्यता खत्म करने का भी प्रस्ताव है।

AKM Global के मैनेजिंग पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा कि इन बदलावों से कर छूट पाने की पात्रता संबंधी शर्तें काफी आसान हो जाएंगी और डेटा सेंटर क्षेत्र की मौजूदा व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप कर व्यवस्था तैयार होगी।

उन्होंने कहा कि प्रक्रियागत बाधाएं कम होने और लीज पर संचालित डेटा सेंटरों को भी मान्यता मिलने से भारत में कारोबार करना आसान होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा और देश के डेटा सेंटर इकोसिस्टम के निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा।