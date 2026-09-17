टाटा ट्रस्ट्स ने बुधवार को टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का विरोध दोहराया। ट्रस्ट्स का कहना है कि बोर्ड ने उनके कार्यकाल को 5 साल बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव पास किया, वह ‘अवैध’ और ‘कानूनी रूप से अमान्य’ है।

यह बयान ऐसे समय आया है, जब टाटा संस ने हाल ही में चंद्रशेखरन का कार्यकाल अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमति दी है।

टाटा ट्रस्ट्स का बयान

टाटा ट्रस्ट्स ने आज अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन द्वारा 20 फरवरी 2027 को अपने वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत न करने का निर्णय विधिवत स्वीकार कर लिया गया है और यह अंतिम रूप ले चुका है।

12 अगस्त 2026 को चंद्रशेखरन ने टाटा संस बोर्ड को पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत न करने के अपने निर्णय से अवगत कराया – यह निर्णय स्वेच्छा से लिया गया था, स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था और किसी भी समीक्षा प्रक्रिया का परिणाम नहीं था। इसे कंपनी के शेयरधारकों को पूर्व सूचना दिए बिना या उनसे किसी भी विचार-विमर्श के बिना सार्वजनिक किया गया था।

एक बार इस तरह के निर्णय की सार्वजनिक घोषणा हो जाने के बाद, इसके ऐसे परिणाम होते हैं जिन्हें बाद में बदला नहीं जा सकता, क्योंकि समूह के कर्मचारी, उसके ऋणदाता और प्रतिपक्ष, बाजार और बहुसंख्यक शेयरधारक सभी इस पर अमल कर चुके होते हैं।

टाटा ट्रस्ट्स ने अगले दिन औपचारिक रूप से इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और टाटा संस को टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति गठित करने की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी।

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