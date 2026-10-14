टाटा ट्रस्ट्स के कामकाज और उसे चलाने के तरीके को लेकर चल रहे विवाद के बीच चेयरमैन नोएल टाटा और ट्रस्टी नेविल टाटा ने हाई कोर्ट और सिटी सिविल कोर्ट में कैविएट दाखिल की हैं। कैविएट में टाटा ट्रस्ट्स के साथी ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन, विजय सिंह, डेरियस खंबाटा और भास्कर भट के नाम भी शामिल हैं।

इन कैविएट के जरिए दोनों ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि मामले में कोई आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। नोएल टाटा के बेटे नेविल, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। इन कैविएट से संकेत मिलता है कि टाटा ट्रस्ट्स कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं।

चैरिटी कमिश्नर के पास भी दाखिल की गई थी कैविएट

दो हफ्ते पहले टाटा संस के डायरेक्टर वेणु श्रीनिवासन और ट्रस्टी विजय सिंह द्वारा चैरिटी कमिश्नर के पास सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और नोएल टाटा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद, टाटा ट्रस्ट्स ने कमिश्नर के ऑफिस में कैविएट दाखिल की थी। इसमें मांग की गई थी कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए।

यह कदम श्रीनिवासन और सिंह द्वारा कमिश्नर के ऑफिस को लिखे गए उस पत्र के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने “SDTT के प्रशासन और गवर्नेंस की तत्काल जांच” की मांग की थी। इसमें मौजूदा स्थायी ट्रस्टियों की नियुक्ति और उनके बने रहने की स्थिति और उस आधार की जांच की मांग भी शामिल थी जिस पर नोएल टाटा ने टाटा ट्रस्ट्स की चेयरमैनशिप संभाली और अभी भी उस पद पर बने हुए हैं।

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क्या होती है कैविएट?

कैविएट एक एहतियाती कानूनी उपाय है जिसके जरिए कोई व्यक्ति (जिसे कोर्ट की कार्यवाही की आशंका होती है) किसी ऐसे मामले में आदेश पारित होने से पहले अपनी बात रखने का मौका मांगता है जिससे उसके हित प्रभावित हो सकते हैं। कैविएट दाखिल करना एक प्रक्रियात्मक कदम है और इसका मतलब मूल विवाद पर कोई न्यायिक फैसला नहीं होता है।

क्यों दाखिल हुई कैविएट?

यह ताजा घटनाक्रम सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) के ट्रस्टियों के बीच मतभेदों के बीच सामने आया है। SDTT, टाटा ग्रुप से जुड़े प्रमुख चैरिटेबल ट्रस्टों में से एक है। खबरों के मुताबिक, इन मतभेदों में गवर्नेंस, ट्रस्टियों की जिम्मेदारियां, लीडरशिप और टाटा संस (ग्रुप की होल्डिंग कंपनी) से जुड़े मामलों पर ट्रस्ट का रुख जैसे मुद्दे शामिल हैं।

कैविएट दाखिल करने से संकेत मिलता है कि ट्रस्ट के भीतर मतभेद जारी रहने के बीच संबंधित पक्षों के हितों की रक्षा करने की कोशिश की जा रही है। खबरों के अनुसार, ट्रस्ट के कामकाज के तरीके, नोएल टाटा की लीडरशिप और उनके बेटे नेविल टाटा को ट्रस्टी बनाने को लेकर सवाल उठे हैं। ये मामले अभी विवादित हैं और कोई भी औपचारिक फैसला सही कानूनी या रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने होने वाली कार्यवाही पर निर्भर करेगा।

इन कैविएट का असर संबंधित पक्षों से जुड़े आगे के कानूनी मामलों पर पड़ सकता है। अगर तुरंत राहत पाने के लिए कोई अर्जी दाखिल की जाती है, तो जिन लोगों ने केविएट दाखिल की है, वे कोर्ट से उन पर असर डालने वाला कोई आदेश जारी करने से पहले अपना पक्ष रखने का मौका मांग सकते हैं। इसका असर अर्जी की प्रकृति, संबंधित पक्षों और लागू कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा।

यह घटनाक्रम ट्रस्ट के कामकाज की रेगुलेटरी जांच के बीच हुआ है। महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर ‘सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट’ से जुड़ी शिकायतों की जांच कर रहे हैं और खबरों के अनुसार ट्रस्ट को अपना जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।

महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर ने ‘सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट’ (SDTT) के वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर जवाब देने के लिए SDTT को एक हफ़्ते का अतिरिक्त समय (19 अक्टूबर तक) दिया है।

चैरिटी कमिश्नर की कार्यवाही का टाटा संस पर सीधा असर पड़ा है; रेगुलेटर के रोक लगाने वाले आदेश के कारण ‘सर रतन टाटा ट्रस्ट’ (SRTT) को अपनी बोर्ड की कार्यवाही करने से रोका गया, जिसके बाद होल्डिंग कंपनी की सालाना आम बैठक (AGM) स्थगित कर दी गई।

चैरिटी कमिश्नर ने पहले एकतरफा आदेश जारी करके SRTT को बैठकें करने और फैसले लेने से रोक दिया था, क्योंकि उसके बोर्ड के गठन की जांच चल रही थी। इस आदेश ने असल में ट्रस्ट के कामकाज को रोक दिया है और टाटा संस के लिए प्रक्रियात्मक बाधा खड़ी कर दी है।

इस चरण में केविएट दाखिल करने को विवाद के गुण-दोष पर फैसले के बजाय एक प्रक्रियात्मक कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये न तो किसी पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की वैधता साबित करते हैं और न ही यह संकेत देते हैं कि कोर्ट ने किसी एक पक्ष के दावों को स्वीकार कर लिया है।

विवाद की दिशा कोर्ट में दाखिल की जाने वाली अहम अर्जियों, उसके बाद की न्यायिक कार्यवाही और चल रही रेगुलेटरी जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी। भारत के परोपकारी और कॉर्पोरेट जगत में टाटा ट्रस्ट्स के महत्व को देखते हुए, इस मामले में होने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे जाने की संभावना है।

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भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों (जिसमें ग्रुप की होल्डिंग कंपनी को लिस्ट करने की संभावना भी शामिल है) को मानने को लेकर टाटा संस की लड़ाई ने एक नया मोड ले लिया है। इसके दो अहम डायरेक्टर (एन चंद्रशेखरन और वेणु श्रीनिवासन) अलग-अलग समय पर रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड में भी रह चुके हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…