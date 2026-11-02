सीनियर वकील डेरियस जे खंबाटा ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) और सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) दोनों के ट्रस्टी के तौर पर दोबारा अपॉइंटमेंट लेने से मना कर दिया है। उन्होंने टाटा ग्रुप के ओनरशिप मॉडल के भविष्य को लेकर चिंता जताई है।

2 नवंबर को टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिद्धार्थ शर्मा को लिखे एक लेटर में, खंबाटा ने कहा कि वह कानून के तहत जरूरी अपनी दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए साथी ट्रस्टियों की मंजूरी लेने को तैयार नहीं हैं। जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने लेटर की कॉपी देखी है, जिसमें यहां बात कहीं गई है।

खंभाटा नवंबर 2023 में दो मुख्य टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल हुए। एसआरटीटी और एसडीटीटी पर ट्रस्टी के रूप में यह उनका दूसरा कार्यकाल है।

खंबाटा ने कहा कि उन्होंने स्वर्गीय रतन टाटा के बुलावे पर दोनों ट्रस्टी पद स्वीकार किए थे और साथी ट्रस्टियों के प्रति उनके मन में कोई बुरी भावना नहीं थी। यह मानते हुए कि नोएल टाटा और शर्मा ने उनके पद पर बने रहने की इच्छा जताई थी, उन्होंने कहा कि कई बार उनके पद नोएल समेत दूसरे ट्रस्टियों से अलग रहे हैं।

उन्होंने लिखा, “यह टाटा का पुराना तरीका है। फिर भी कानून के हिसाब से एक ट्रस्टी की दोबारा नियुक्ति के लिए भी बाकी सभी ट्रस्टियों की सहमति जरूरी है। यह एक ऐसी सहमति है जिसे लेना मेरे स्वभाव में नहीं है क्योंकि ऐसा करने से मेरी आजादी से समझौता होगा।”

खंबाटा ने टाटा संस को लिस्ट करने का अपना विरोध भी दोहराया, उनका कहना था कि इससे होल्डिंग कंपनी और चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच के रिश्ते को खतरा होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने 28 मई, 2025 की मीटिंग में संभावित लिस्टिंग के खिलाफ चेतावनी दी थी, इसे ट्रस्ट के लिए “अस्तित्व का सवाल” बताया था और इस कदम का विरोध करते हुए 28 जुलाई, 2025 को सर्वसम्मति से पास किए गए प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार किया था।

हालांकि, उन्होंने कहा कि लिस्टिंग का विरोध करने के साथ शापूरजी पलोनजी ग्रुप को लिक्विडिटी देने का प्रस्ताव भी होना चाहिए, जिसकी टाटा संस में हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ग्रुप को उसके कुछ या सभी शेयर बेचकर बाहर निकलने का मौका देने का हमेशा समर्थन किया है।

खंबाटा ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बातचीत पर निराशा जताई और कहा कि इससे यह साफ तौर पर नहीं पता चला कि टाटा संस अनलिस्टेड रहते हुए भी एक लिस्टेड कंपनी की ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे अपना सकती है।

हाल के डेवलपमेंट पर कमेंट करते हुए, खंबाटा ने कहा कि अगस्त और सितंबर 2026 की घटनाओं ने टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर एन चंद्रशेखरन के तीसरे टर्म को सपोर्ट करने वाले पहले के प्रस्तावों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन की आलोचना की कि उन्होंने अप्रैल 2026 में लिस्टिंग का पब्लिकली सपोर्ट किया, जबकि वे पहले इसके विरोध में एकमत प्रस्तावों में शामिल थे।

उन्होंने लिखा, “अप्रैल 2026 में, उन सभी प्रस्तावों के उलट जिनमें वे शामिल थे, विजय और वेणु ने अचानक मीडिया से कहा, हालांकि वे अपने को-ट्रस्टी नहीं थे, कि वे ट्रस्ट के हितों की अनदेखी करते हुए लिस्टिंग के पक्ष में हैं। उन्होंने इस बदलाव के अपने कारण किसी के साथ भी शेयर नहीं किए।”

खंबाटा ने एसडीटीटी और एसआरटीटी के चार ट्रस्टियों के उस फैसले का भी बचाव किया, जिसमें वे खुद भी शामिल थे। उन्होंने 11 सितंबर, 2025 को टाटा संस के ट्रस्ट नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर विजय का कार्यकाल रिन्यू नहीं करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद लिस्टिंग के खिलाफ और मजबूत विरोध हासिल करना था और इससे नोएल टाटा के ज़रिए ट्रस्ट के वीटो को बनाए रखने में मदद मिली थी। उन्होंने यह भी कहा कि बाद की घटनाओं ने इसकी अहमियत को दिखाया है।

खंबाटा ने कहा कि 17 सितंबर, 2026 की घटनाओं ने टाटा संस की रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाया है और कॉर्पोरेट इंडिया की इमेज को खतरे में डाला है। उन्होंने नोएल टाटा और चंद्रशेखरन के बीच मतभेद पर भी दुख जताया और दोनों से टाटा ग्रुप की शुरुआती वैल्यूज़ को बनाए रखने की अपील की।

उन्होंने लिखा, “मैं यह इतिहास के फैसले पर छोड़ता हूं कि जिन लोगों को रतन टाटा ने टाटा मॉडल सौंपा था, क्या उनमें निजी स्वार्थ से ऊपर उठने और मॉडल को कम करने के बजाय उसे बनाए रखने की काबिलियत है।”

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टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) का टाटा संस के साथ प्रस्तावित मर्जर टाटा संस की मौजूदा स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। इससे टाटा संस की कुल संपत्ति और आय में वित्तीय और निवेश गतिविधियों का हिस्सा कम हो जाएगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…