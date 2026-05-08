टाटा ग्रुप से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। शुक्रवार को होने वाली टाटा ट्रस्ट्स की बहुप्रतीक्षित बोर्ड मीटिंग को 16 मई तक के लिए टाल दिया गया है। एक टॉप अधिकारी के मुताबिक, ट्रस्ट की ओर से बैठक टालने की वजह नहीं बताई गई है। इस मीटिंग में टाटा संस के बोर्ड में टाटा ट्रस्ट्स के प्रतिनिधित्व की समीक्षा, टाटा संस की संभावित लिस्टिंग को लेकर ट्रस्टियों के बीच मतभेद और परपेचुअल ट्रस्टियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी।

मीटिंग के एजेंडा के मुताबिक, बोर्ड से एक्सचेंजों पर टाटा संस की लिस्टिंग के बारे में दो ट्रस्टियों की स्थिति पर चर्चा करने की उम्मीद थी। दो ट्रस्टियों (वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह) ने टाटा संस की लिस्टिंग की सिफारिश की थी।

दो ट्रस्टियों द्वारा टाटा संस की लिस्टिंग के लिए तर्क, एक साल पहले कंपनी को एक अनलिस्टेड एंटिटी के रूप में बनाए रखने के लिए टाटा ट्रस्ट्स द्वारा पास किए गए प्रस्ताव के खिलाफ है।

भारतीय रिजर्व बैंक के एक निर्देश के बाद, जिसमें अपर-लेयर NBFCs को लिस्ट करने की जरूरत थी, टाटा संस ने अपना कर्ज चुका दिया और उस कैटेगरी से डीरजिस्ट्रेशन की मांग की और रेगुलेटर के फैसले का इंतजार है। नोएल टाटा लिस्टिंग के खिलाफ हैं क्योंकि इससे ट्रस्ट की वीटो पावर कम हो सकती है।

बोर्ड मीटिंग ने उन रिपोर्टों के बीच ध्यान खींचा है कि टाटा संस बोर्ड से वेणु श्रीनिवासन को हटाने का प्रस्ताव ट्रस्टियों के सामने वोटिंग के लिए रखा जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, भास्कर भट (जो पहले टाइटन कंपनी लिमिटेड के हेड थे) श्रीनिवासन की जगह ले सकते हैं। अभी, नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन टाटा ट्रस्ट्स के रिप्रेज़ेंटेटिव के तौर पर टाटा संस के बोर्ड में हैं। भट सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में हैं।

बोर्ड से महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में परपेचुअल/लाइफ-टर्म ट्रस्टीज़ के बारे में फाइल की गई एक शिकायत पर भी चर्चा करने की उम्मीद थी। लॉ फर्म SV & Co की वकील कात्यायनी अग्रवाल की फाइल की गई याचिका में तुरंत दखल देने की मांग की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सर रतन टाटा ट्रस्ट (जिसके छह सदस्यों के बोर्ड में तीन लाइफटाइम ट्रस्टी हैं) ने महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1950 के सेक्शन 30A के प्रोविज़न्स का उल्लंघन किया है।

यह सेक्शन, जिसे सितंबर 2025 में एक अमेंडमेंट के ज़रिए लाया गया था, कहता है कि परपेचुअल या लाइफटाइम ट्रस्टी किसी पब्लिक ट्रस्ट के बोर्ड का सिर्फ 25% हिस्सा बना सकते हैं। SRTT में यह रेश्यो अभी 50% है।

हालांकि, यह साफ नहीं है कि टाटा संस के बोर्ड रिप्रेजेंटेशन के रिव्यू और किसी सदस्य को हटाने/शामिल करने को ट्रस्टीज का एकमत से सपोर्ट मिलेगा या नहीं। इससे पहले, टाटा संस के बोर्ड में विजय सिंह के दोबारा नॉमिनेशन का मेहली मिस्त्री ने विरोध किया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें टाटा संस में मेजोरिटी स्टेकहोल्डर, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट की 8 मई को होने वाली बोर्ड मीटिंग्स पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिका का मकसद दोनों टाटा ट्रस्ट्स को तय मीटिंग्स करने से रोकना था, जिनमें ट्रस्टीज़ के टाटा संस बोर्ड के संभावित रीस्ट्रक्चरिंग सहित बड़े गवर्नेंस मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद है।

यह याचिका महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खोपोली के रहने वाले सुरेश तुलसीराम पाटिलखेड़े ने फाइल की थी, जिन्होंने खुद को सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) के सही एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा बताया था, जो महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1950 के तहत रेगुलेटेड एक पब्लिक ट्रस्ट है।

अपनी याचिका में, पाटिलखेड़े ने कहा कि SRTT एक्ट के सेक्शन 30(A)(2) का उल्लंघन कर रहा है, जो बोर्ड की कुल संख्या के 25% तक लाइफटाइम या परपेचुअल ट्रस्टीज़ की संख्या को लिमिट करता है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट में अभी छह ट्रस्टी हैं, जिनमें से तीन लाइफटाइम ट्रस्टी हैं – जिमी एन टाटा, जिन्हें 1989 में अपॉइंट किया गया था, और जहांगीर एच सी जहांगीर और नोएल टाटा, दोनों को 2019 में अपॉइंट किया गया था।

वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह को इस हफ़्ते टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट (TEDT) से वोटिंग के बाद बाहर कर दिया गया क्योंकि साथी ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने वोटिंग प्रोसेस के दौरान उनकी दोबारा नियुक्ति का विरोध किया था।

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