एन. चंद्रशेखरन को तीसरी बार टाटा संस के चेयरमैन बनाए जाने के बाद से टाटा संस बोर्ड और टाटा ट्रस्ट्स के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद के बीच एक नया मामला सामने निकलकर आया है। दरअसल, एन. चंद्रशेखरन की पत्नी ललिता चंद्रशेखरन और बेटे प्रणव से जुड़ी कंपनी Hanno One Warehousing का TVS Motor के साथ कारोबारी संबंध सामने आया है।

टाटा ट्रस्ट्स के एक प्रवक्ता के मुताबिक, टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस बोर्ड को एन चंद्रशेखरन के परिवार और TVS मोटर कंपनी के बीच बिजनेस डील के बारे में अंधेरे में रखा गया था, जहां वेणु श्रीनिवासन – जो टाटा संस के डायरेक्टर और चेयरमैन एमेरिटस हैं और प्रमोटर परिवार का हिस्सा हैं।

क्या है इसको लेकर विवाद?

अब इसको लेकर विवाद यह है कि TVS Motor के चेयरमैन-एमेरिटस और Tata Sons के डायरेक्टर वेणु श्रीन‍िवासन ने चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन नियुक्त किए जाने के फैसले का समर्थन किया था और उनके पक्ष में वोट किया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि परिवार की कंपनी और टीवीएस मोटर्स के बीच हुए इस कारोबार की जानकारी Tata Sons के बोर्ड और टाटा ट्रस्‍ट्स को कितनी और कब दी गई थी? मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि वेनु श्रीन‍िवासन टाटा संस की उस कमेटी का हिस्सा हैं जो चेयरमैन के प्रदर्शन से जुड़े मामलों को देखती है।

कब हुई थी यह डील?

टाटा ट्रस्ट्स ने इस मामले के सामने आने के बाद उनके इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स के नेचर को एवैल्यूएट करने के बाद “सही तरीके से काम करने” का फैसला किया है। कंपनियों का यह टाई-अप टाटा संस की 17 सितंबर, 2026 की बोर्ड मीटिंग के बाद हुआ है, जहां श्रीनिवासन ने ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के विरोध के बावजूद चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के लिए फिर से अपॉइंट करने के फैसले का सपोर्ट किया था।

टाटा ट्रस्ट्स के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि टाटा ट्रस्ट्स कन्फर्म कर सकता है कि श्रीनिवासन ने Hanno One Warehousing और TVS मोटर के बारे में ट्रस्टीज को कोई जानकारी नहीं दी। टाटा ट्रस्ट्स ने बताया कि टाटा संस के बोर्ड को भी इस फैसले के बारे में नहीं बताया गया था।

हमें इस डील की जानकारी नहीं थी- टाटा ट्रस्ट्स

टाटा ट्रस्ट्स ने कहा है, “हमें बताया गया है कि टाटा संस के बोर्ड को भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन चूंकि ट्रस्ट्स के पास बोर्ड की कार्रवाई तक इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं है सिवाय उनके नॉमिनी डायरेक्टर्स के पास बोर्ड पेपर्स तक एक्सेस होने के, इसलिए हम इस पर पक्के तौर पर कमेंट नहीं कर सकते।”

टाटा ग्रुप की सफाई

उन्होंने कहा, “अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ट्रस्ट्स इन पर अपने इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स के नेचर को इवैल्यूएट करेंगे और सही तरीके से काम करेंगे। इस स्टेज पर हमारे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है।” हालांकि, टाटा ग्रुप में एक टॉप-लेवल सोर्स जो चंद्रशेखरन के करीबी हैं ने कहा कि यह उनके (चंद्रशेखरन) बेटे का एक प्राइवेट वेंचर था जो US से लौटा था। इसका टाटा ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है।

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टाटा संस के कंट्रोल और मैनेजमेंट को लेकर बढ़ती लड़ाई के बीच, 2021 में टाटा-साइरस मिस्त्री विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर से अहम हो गया है। टाटा ट्रस्ट्स की ओर से नियुक्त सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रविवार को इस फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट ने टाटा संस के साथ संबंधों में “साफ तौर पर टाटा ट्रस्ट्स को प्राथमिकता दी है”। यहां पढ़ें पूरी खबर…