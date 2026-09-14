Tata Sons IPO: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस की कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की रिक्वेस्ट खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी के शेयर बाजार में लिस्ट होने की संभावना एक बार फिर तेज हो गई है।

RBI के इस कदम ने अनिवार्य लिस्टिंग की लंबे समय से चली आ रही बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर टाटा संस का IPO आता है, तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना होगा और उसके अनोखे शेयरहोल्डर स्ट्रक्चर पर इसका क्या असर पड़ेगा। 10 लाख करोड़ रुपये के संभावित वैल्यूएशन पर टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा की हिस्सेदारी करीब 10,000 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

टाटा संस में करीब 66% हिस्सेदारी टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट्स, 18.37% शापूरजी पलोनजी परिवार और लगभग 13% टाटा ग्रुप की कंपनियों के पास है। दशकों से लगभग अपरिवर्तित रहे इस ओनरशिप स्ट्रक्चर के बीच, यदि कंपनी RBI के निर्देश के खिलाफ कोर्ट से राहत नहीं लेती, तो आने वाले महीनों में उसका IPO हकीकत बन सकता है।

वैल्यूएशन का सवाल

कोई ऑफिशियल वैल्यूएशन नहीं है और जानी-मानी रिसर्च फर्मों को अभी वैल्यूएशन रिपोर्ट जारी करनी है। लेकिन टाटा संस के अपने फाइनेंशियल नंबर एक अहम शुरुआती पॉइंट देते हैं। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक, FY26 में इसकी नेट वर्थ बढ़कर लगभग 1.79 लाख करोड़ रुपये हो गई, जबकि मार्च 2026 तक इसके लिस्टेड इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू लगभग 11.89 लाख करोड़ रुपये थी, जो पिछले साल के 14.28 लाख करोड़ रुपये से कम है।

टाटा संस ने RBI की अपर लेयर NBFCs में क्लासिफिकेशन से बचने के लिए अपना कर्ज पहले ही चुका दिया है।

हालांकि, टाटा संस की मार्केट वैल्यू सिर्फ उन सभी लिस्टेड टाटा कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन को जोड़कर कैलकुलेट नहीं की जा सकती जिनमें इसके शेयर हैं। होल्डिंग-कंपनी डिस्काउंट आमतौर पर इसलिए लागू होता है क्योंकि टाटा संस में इन्वेस्टर के पास सीधे तौर पर अंडरलाइंग शेयर नहीं होते हैं।

हेलिओस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा ने एक ‘X’ पोस्ट में कहा, “यह ध्यान देने वाली बात है कि लिस्टेड होल्डिंग कंपनियों (जब सभी अंडरलाइंग कंपनियां लिस्टेड हों) का NAV 70% डिस्काउंट की रेंज में ट्रेड करता है।”

पहले के वैल्यूएशन एक्सरसाइज से काफी अलग-अलग नंबर सामने आए हैं। एक एनालिसिस में टाटा संस का अनुमान लगभग 8 लाख करोड़ रुपये लगाया गया था, जिसमें 60 परसेंट होल्डिंग-कंपनी डिस्काउंट लगाने और उसके अनलिस्टेड बिजनेस को वैल्यू देने के बाद। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, एविएशन और दूसरे बिजनेस में काफी विस्तार किया है, और उसके लिस्टेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कई लाख करोड़ रुपये है, इसलिए 8-12 लाख करोड़ रुपये की वैल्यूएशन एक सही मार्केट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। एनालिस्ट ने कहा कि फाइनल IPO वैल्यूएशन अनलिस्टेड बिजनेस को दी गई वैल्यू और होल्डिंग-कंपनी डिस्काउंट पर निर्भर करेगा।

एक मार्केट एनालिस्ट ने कहा कि हाल के कंजर्वेटिव अनुमानों में टाटा संस का वैल्यूएशन लगभग 10 लाख करोड़ रुपये बताया गया है। मार्केट में 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के दूसरे अनुमान भी चल रहे हैं।

प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म इनगवर्न रिसर्च सर्विसेज ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा, “टाटा संस का प्राइवेट स्टेटस जारी रहने से उसकी लिस्टेड सब्सिडियरी कंपनियों पर एक आर्टिफिशियल ‘होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट’ लगता है। अनलिस्टेड रहकर, टाटा संस, टाटा केमिकल्स या टाटा मोटर्स जैसी एंटिटीज़ के 20 लाख से ज़्यादा शेयरहोल्डर्स को उनकी इनडायरेक्ट होल्डिंग्स की फेयर-मार्केट वैल्यूएशन से वंचित कर रहा है, जिससे शेयरहोल्डर्स की अरबों की दौलत असल में दब रही है।”

टाटा संस के पास कितना ऑफर है?

बहुत बड़े इश्यूअर्स के लिए रिवाइज्ड फ्रेमवर्क के तहत, 5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के पोस्ट-इश्यू मार्केट कैपिटलाइज़ेशन वाली कंपनी के लिए मिनिमम पब्लिक ऑफर की ज़रूरत 15,000 करोड़ रुपये और पोस्ट-इश्यू मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का कम से कम 1 परसेंट है, जो मिनिमम 2.5 परसेंट के डाइल्यूशन पर निर्भर है।

अगर टाटा संस की वैल्यू 10 लाख करोड़ रुपये है, तो मिनिमम पब्लिक ऑफर असल में लगभग 25,000 करोड़ रुपये (15,000 करोड़ रुपये प्लस पोस्ट इश्यू मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का एक परसेंट) होगा। 2.5 परसेंट मिनिमम डाइल्यूशन ज़रूरी हो जाता है। इससे टाटा संस भारत के सबसे बड़े IPO में से एक बन सकता है, हालांकि यह रकम अभी भी कंपनी की कुल वैल्यूएशन से बहुत कम होगी। इसे पांच साल में पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़ाकर 15 परसेंट और दस साल में 25 परसेंट करनी होगी।

लिस्टिंग से किसे फायदा होगा?

शापूरजी पलोनजी/मिस्त्री परिवार की 18.37 परसेंट हिस्सेदारी की कीमत लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपये होगी। इससे पता चलता है कि मिस्त्री परिवार के लिए टाटा संस की लिस्टिंग भी बहुत जरूरी है। SP ग्रुप अपने कर्ज का बोझ कम करने के लिए टाटा संस में अपनी हिस्सेदारी के एक हिस्से को बेचने के तरीके ढूंढ रहा है।

टाटा की ऑपरेटिंग कंपनियां जिनके पास टाटा संस के शेयर हैं, उनकी हिस्सेदारी की मार्केट वैल्यू बढ़ सकती है। टाटा ग्रुप की नौ कंपनियां (मुख्य रूप से टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल्स ) जिनके पास 13 परसेंट हिस्सेदारी है, उनकी हिस्सेदारी की वैल्यू 1.3 लाख करोड़ रुपये होगी।

टाटा केमिकल्स की हिस्सेदारी की कीमत 25,300 करोड़ रुपये होगी, जो इसके मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,593 करोड़ रुपये से बहुत ज़्यादा है। टाटा स्टील और टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी की कीमत लगभग 30,000 करोड़ रुपये होगी।

नोएल टाटा, जिनके पास टाटा संस के 4,058 शेयर हैं, उनकी कीमत तब 10,000 करोड़ रुपये हो जाएगी। उनके सौतेले भाई जिमी टाटा की कीमत लगभग 8100 करोड़ रुपये होगी, क्योंकि उनके पास 3,262 शेयर हैं।

पब्लिक लिस्टिंग से हिस्सेदारी के लिए एक ट्रांसपेरेंट और देखा जा सकने वाला मार्केट प्राइस बनेगा, जिससे शेयरहोल्डर्स को इसकी अंदरूनी वैल्यू के लिए एक साफ रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। इससे उस एसेट के लिए लिक्विडिटी और प्राइस डिस्कवरी में काफी सुधार हो सकता है, जिसे पहले से मोनेटाइज करना मुश्किल रहा है, साथ ही मौजूदा होल्डर्स को खास प्राइवेट ट्रांजैक्शन या बातचीत वाली बिक्री पर निर्भर हुए बिना वैल्यू हासिल करने की ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी।

IPO का मतलब यह नहीं होगा कि टाटा ट्रस्ट्स का कंट्रोल खत्म हो जाएगा

सेबी के 2.5% के मिनिमम डाइल्यूशन रूल का मतलब यह नहीं है कि टाटा ट्रस्ट्स का टाटा संस पर अचानक कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अगर IPO को 25,000 करोड़ रुपये के नए शेयरों के इश्यू के तौर पर स्ट्रक्चर किया जाता, जिसकी पोस्ट-इश्यू वैल्यू 10 लाख करोड़ रुपये होती, तो ट्रस्ट्स की हिस्सेदारी में मामूली गिरावट ही आती। हालांकि, ऐसा स्ट्रक्चर मुमकिन नहीं लगता।

अगर IPO में ज्यादातर ऑफर फॉर सेल (OFS) होता है, तो मौजूदा शेयरहोल्डर अपने शेयर पब्लिक को बेच देंगे। मिस्त्री परिवार का SP ग्रुप, जिसके पास 18.37 परसेंट हिस्सा है, एक नैचुरल सेलर हो सकता है, क्योंकि टाटा संस में अपने इन्वेस्टमेंट से वैल्यू अनलॉक करने में उसकी लंबे समय से दिलचस्पी रही है। इसके उलट, टाटा ट्रस्ट्स अपनी कंट्रोलिंग पोजीशन को कम करने में हिचकिचा सकता है, खासकर यह देखते हुए कि टाटा संस बड़े टाटा ग्रुप के गवर्नेंस और कंट्रोल में सेंट्रल रोल निभाता है।

यह लिस्टिंग सिर्फ एक IPO नहीं होगी। यह टाटा ग्रुप के ओनरशिप आर्किटेक्चर में एक बड़ा बदलाव दिखाएगा और ज्यादा रेगुलेटरी और इन्वेस्टर स्क्रूटनी के दायरे में आएगा। इसे सेबी की एलिजिबिलिटी और मिनिमम पब्लिक-शेयरहोल्डिंग/लिस्टिंग की जरूरतों को पूरा करना होगा, स्टॉक एक्सचेंज को जरूरी घटनाओं, फाइनेंशियल नतीजों और दूसरी ज़रूरी जानकारी का समय पर खुलासा करना होगा और सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाए रखना होगा, जिसमें एक सही बोर्ड स्ट्रक्चर, ऑडिट कमेटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और इनसाइडर ट्रेडिंग और गलत तरीकों के खिलाफ कंट्रोल शामिल हैं।

आरबीआई के फैसले ने वह दरवाजा खोल दिया है। आरबीआई के फैसले पर अगली लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा सकती है। अगर कोर्ट आरबीआई की बात को सही ठहराते हैं, तो वैल्यूएशन, डाइल्यूशन और सबसे बढ़कर, यह सवाल सामने आएगा कि परिवार की चांदी कौन बेचेगा।

यह भी पढ़ें: RBI ने टाटा ग्रुप की प्राइवेट कंपनी बने रहने अर्जी ठुकराई

टाटा ग्रुप को केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से बड़ा झटका लगा है। RBI ने टाटा ग्रुप की मुख्य होल्डिंग कंपनी टाटा संस लिमिटेड की उस अर्जी को नामंजूर कर दिया जिसमें टाटा ने उसे अन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर बने रहने की मांग की थी।

इसे नामंजूर करने के बाद आरबीआई ने टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी को निर्देश दिया है कि वह सभी गाइडलाइंस और निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के लिए जरूरी कदम उठाए। इसका मतलब है कि टाटा संस को इनिशियल पब्लिक ऑफिरिंग (IPO) के जरिए पब्लिक होना होगा और अपने शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना होगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…