टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के बोर्ड ने गुरुवार को एन. चंद्रशेखरन के कार्यकारी चेयरमैन के रूप में उनका कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी। हालांकि, टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इसके साथ ही बोर्ड ने टाटा संस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध (लिस्ट) करने की प्रक्रिया शुरू करने का भी फैसला किया।

दरअसल, पिछले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस की प्रमुख निवेश कंपनी के रूप में एनबीएफसी पंजीकरण सरेंडर करने की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद नियामकीय प्रावधानों के तहत टाटा संस के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना अनिवार्य हो गया।

अब इन दोनों प्रस्तावों को टाटा संस की वार्षिक आम बैठक (AGM) में मंजूरी मिलना बाकी है। टाटा ट्रस्ट्स के पास कंपनी की लगभग 66% हिस्सेदारी है, इसलिए AGM में उसका मत निर्णायक रहेगा। टाटा ट्रस्ट्स के नामित निदेशक वेणु श्रीनिवासन और नोएल टाटा टाटा संस के बोर्ड में शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वेणु श्रीनिवासन ने चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति और कंपनी की लिस्टिंग दोनों का समर्थन किया, जबकि नोएल टाटा ने विरोध जताया।

यदि AGM में शेयरधारक इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर देते हैं, तो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ये निर्णय प्रभावी नहीं हो पाएंगे।

टाटा संस की गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में लिया गया यह फैसला, बोर्ड द्वारा चंद्रशेखरन का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समर्थन न मिलने के कारण स्थगित किए जाने के लगभग पांच महीने बाद आया है। इसके बाद अगस्त में चंद्रशेखरन ने घोषणा की थी कि 20 फरवरी 2027 को उनका मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने पर वे दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे।

आरबीआई की अपर-लेयर एनबीएफसी सूची में बनी हुई है टाटा संस

सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस को अपर-लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में वर्गीकृत किया था। इस श्रेणी की कंपनियों के लिए तीन साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी है और टाटा संस के लिए इसकी समयसीमा 30 सितंबर 2025 तय की गई थी।

लिस्टिंग की अनिवार्यता से बचने के लिए टाटा संस ने 2024 में 21,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुका दिया और अपना NBFC रजिस्ट्रेशन वापस लेने के लिए RBI को आवेदन किया। हालांकि, RBI ने अब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है और टाटा संस को अपनी अपर-लेयर NBFC सूची में शामिल रखा है।

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सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर टाटा संस का IPO आता है, तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना होगा और उसके अनोखे शेयरहोल्डर स्ट्रक्चर पर इसका क्या असर पड़ेगा यहां पढ़ें पूरी खबर…