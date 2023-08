टाटा एयर इंडिया कर रहा रीब्रांडिंग, जारी किया नया लोगो और विमान पोशाक, जानिये क्या-क्या होगा बदलाव

रीब्रांडिंग प्रक्रिया के तहत एयर इंडिया के सभी विमानों के इंटीरियर को भी नया रूप दिया जाएगा।

गुरुवार, 10 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में एयर इंडिया के नए लोगो और पोशाक के रंगों के अनावरण के दौरान बोलते हुए टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। (पीटीआई फोटो)

विमानन बाजार में खोई हुई जमीन हासिल करने में एयर इंडिया के लिए प्रौद्योगिकी एक बड़ा फोकस होगा, और जैसा कि इस समय दुनिया के अधिकतर बिजनेस में हो रहा है, इसका एक बड़ा हिस्सा तकनीकी उन्नयन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम सिस्टम (Artificial Intelligence Enabled Systems) होगा। गुरुवार को एयरलाइन के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने कहा कि एयर इंडिया का लक्ष्य अगले 9-12 महीनों में “सर्वोत्तम तकनीक” हासिल करना है और एयरलाइन अपनी सभी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों को स्थापित कर रही है। भारतीय और विदेशी आकाश में वह एक गंभीर दावेदार के रूप में उभरती दिख रही है। उन्होंने कहा, “कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ एयर इंडिया पर होगा।” नए लोगो और पोशाक में सुनहरे, लाल और बैंगनी रंग चन्द्रशेखरन एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां एयर इंडिया ने अपने व्यापक रीब्रांडिंग तैयारी के हिस्से के रूप में अपनी नई ब्रांड पहचान और विमान पोशाक का अनावरण किया। कंपनी के नए लोगो और पोशाक में सुनहरे, लाल और बैंगनी रंग हैं, जो टाटा के अन्य एयरलाइनर विस्तारा की याद दिलाते हैं। रीब्रांडिंग प्रक्रिया के तहत एयर इंडिया के सभी विमानों के इंटीरियर को भी नया रूप दिया जाएगा। लेकिन एयर इंडिया जो बदलाव करना चाह रही है वह कॉस्मेटिक से कहीं अधिक है। चन्द्रशेखरन ने कहा कि कंपनी एयरलाइन में सभी मानव संसाधनों को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और उसकी तत्काल प्राथमिकता अपने पूरे बेड़े को “स्वीकार्य स्तर” पर लाने के लिए उसका नवीनीकरण करना है। जून में एयर इंडिया ने फरवरी में दिए गए 470-विमान के विशाल ऑर्डर के लिए एयरबस और बोइंग के साथ खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चन्द्रशेखरन ने कहा कि विमानों को आने में समय लगेगा। वर्तमान बेड़े को वैश्विक मानकों के साथ बनाया जा रहा सशक्त उन्होंने कहा, “एयर इंडिया को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी एयरलाइन बनाने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। पिछले 12 महीनों में हमने एक मजबूत टीम बनाई है, और एयरलाइन में सभी मानव संसाधनों को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम अपने वर्तमान बेड़े को वैश्विक मानकों के साथ सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं।” विमानों के नवीनीकरण पर अब तक लगभग 400 मिलियन डॉलर खर्च एयरलाइनर के मुख्य कार्यकारी कैंपबेल विल्सन ने कहा, प्रतिष्ठित ‘महाराजा’, जिसने दशकों तक एयर इंडिया के शुभंकर के रूप में काम किया है, “जीवित” रहेगा और “भविष्य में एयरलाइन की यात्रा का हिस्सा बना रहेगा।” उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का लक्ष्य 2025 के अंत तक अपने चौड़े बेड़े को नवीनीकृत करना है और इस पर काम एक साल में शुरू हो जाएगा। “हमने अपने विमानों के नवीनीकरण पर अब तक लगभग 400 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं।” विल्सन ने यह भी कहा कि एयर इंडिया के लिए एक बड़ी प्राथमिकता अपने प्रीमियम ग्राहकों के लिए हर विदेशी गंतव्य पर एक लाउंज बनाना है। एयरलाइन दिल्ली और न्यूयॉर्क जेएफके हवाई अड्डों पर पूरी तरह से नए लाउंज बनाने में निवेश कर रही है, जिसने हाल ही में वैश्विक लाउंज नेटवर्क विस्तार की घोषणा की है, जिससे अपने अंतरराष्ट्रीय रूट नेटवर्क के सभी गंतव्यों पर प्रीमियम ग्राहकों के लिए 100 प्रतिशत लाउंज एक्सेस कवरेज हासिल किया जा सके।

