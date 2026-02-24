DA Hike News: केंद्र सरकार होली से पहले अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जनवरी-जून 2026 के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इसे लेकर एक बार फिर चर्चा और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि, पिछले पांच सालों के पैटर्न को देखने से पता चलता है कि होली से पहले घोषणा आम बात नहीं है खास तौर पर जब त्योहार मार्च की शुरुआत में पड़ता है।
अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 58% डीए मिल रहा है, जुलाई-दिसंबर साइकिल के लिए 1 अक्टूबर, 2025 को 3% बढ़ोतरी की घोषणा के बाद। आने वाला बदलाव 7वें वेतन आयोग के समय के बाहर पहली डीए बढ़ोतरी होगी, जो औपचारिक रूप से 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गया था।
केंद्र सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अगले बदलाव में 2% डीए बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद है। इससे डीए, बेसिक सैलरी के 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।
5 साल का ट्रेंड
DA बढ़ोतरी की घोषणा और त्योहारों की टाइमलाइन (2021–2025)
|वर्ष
|जनवरी-जून डीए घोषणा
|बढ़ोतरी %
|नई महंगाई भत्ता दर
|होली की तारीख
|जुलाई-दिसंबर डीए घोषणा
|बढ़ोतरी %
|नई महंगाई भत्ता दर
|दिवाली की तारीख
|2025
|28 मार्च
|2%
|55%
|14 मार्च
|1 अक्टूबर
|3%
|58%
|21 अक्टूबर
|2024
|7 मार्च
|4%
|50%
|25 मार्च
|16 अक्टूबर
|3%
|53%
|31 अक्टूबर
|2023
|24 मार्च
|4%
|42%
|8 मार्च
|18 अक्टूबर
|4%
|46%
|12 नवंबर
|2022
|30 मार्च
|3%
|34%
|18 मार्च
|28 सितंबर
|4%
|38%
|24 अक्टूबर
|2021
|डीए (कोविड काल) रोक दिया गया।
|—
|—
|29 मार्च
|21 अक्टूबर
|3%
|31%
|4 नवंबर
टेबल से कुछ साफ पैटर्न सामने आते हैं-
– जुलाई-दिसंबर डीए बढ़ोतरी की घोषणा ज्यादातर 2021 से दिवाली से पहले की गई है।
– जनवरी-जून डीए बढ़ोतरी आम तौर पर होली के बाद हुई है, खास तौर जब होली मार्च के पहले आधे हिस्से में पड़ती है।
– एकमात्र बड़ा एक्सेप्शन 2024 था, जब मार्च डीए का अनाउंसमेंट 7 मार्च को हुआ था, जो 25 मार्च को होली से काफी पहले था।
– 2025 में होली 14 मार्च को थी, लेकिन DA में बढ़ोतरी लगभग दो हफ्ते बाद 28 मार्च को हुई।
– इससे पता चलता है कि 2026 में होली से पहले डीए में बढ़ोतरी की उम्मीदें हाल के ट्रेंड्स से मैच नहीं कर सकती हैं।
7वें वेतन आयोग के बाद पहली बढ़ोतरी
आने वाला जनवरी-जून 2026 का डीए रिवीजन अहम है क्योंकि यह 7वें वेतन आयोग का समय खत्म होने के बाद पहली बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि यह अगले साल मार्च-अप्रैल के आस-पास अपनी रिपोर्ट देगा। हालांकि, रिपोर्ट जमा होने के बाद भी इसे लागू होने में काफी समय लग सकता है।
जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, पिछले अनुभव के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के तहत असल सैलरी रिवीजन देखने के लिए 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत तक इंतजार करना पड़ सकता है। तब तक डीए रिवीजन महंगाई के खिलाफ थोड़ी राहत देते रहेंगे।
DA को बेसिक पे के साथ मिलाने की मांग
इस देरी के बीच कर्मचारी यूनियन और नेशनल काउंसिल-JCM (NC-JCM) मांग कर रहे हैं कि मौजूदा DA (जो अब 58% है) को बेसिक पे के साथ मिला दिया जाना चाहिए।
उनका तर्क है कि चूंकि अगला पे कमीशन लागू होना अभी बहुत दूर लगता है, इसलिए DA को बेसिक पे के साथ मिलाने से स्ट्रक्चरल राहत मिलेगी और महंगाई एडजस्टमेंट बेस को रीसेट करने में मदद मिलेगी।
हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल संकेत नहीं मिला है कि इस स्टेज पर इस तरह के कदम पर विचार किया जा रहा है।
