Surat Udaipur Vande Bharat Express : सूरत और उदयपुर के बीच ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। पश्चिम रेलवे ने इस रूप पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है।
यह ट्रेन सूरत और उदयपुर के बीच करीब 530 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रेलवे के मुताबिक, ट्रेन से यह सफर लगभग 7 घंटे 30 मिनट में पूरा होगा। इस ट्रेन का उद्घाटन रन 2 अक्टूबर 2026 को सूरत से ट्रेन नंबर 09103 के रूप में किया जाएगा।
इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन
सूरत से उदयपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी। इसका रूट सूरत से शुरू होकर भरूच, वडोदरा, आनंद, मणिनगर, असरवा, हिम्मतनगर, शामलाजी रोड, डूंगरपुर और जावर होते हुए उदयपुर तक जाएगा।
सप्ताह में 6 दिन चलेगी ट्रेन
रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ट्रेन नंबर 26903/26904 Surat-Udaipur-Surat Vande Bharat Express सप्ताह में छह दिन संचालित होगी। मंगलवार को इसका संचालन नहीं किया जाएगा। नियमित सेवा 4 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी।
नई ट्रेन के शुरू होने से सूरत और उदयपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को तेज और सुविधाजनक रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों से इस नई सेवा का लाभ उठाने की अपील की है।
530 किलोमीटर की दूरी, करीब 7.5 घंटे का सफर
सूरत से उदयपुर के बीच इस वंदे भारत एक्सप्रेस की दूरी करीब 530 किलोमीटर होगी। रेलवे के अनुसार, यह दूरी लगभग 7 घंटे 30 मिनट में पूरी की जाएगी।
सूरत और उदयपुर के बीच बेहतर होगी कनेक्टिविटी
नई वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से गुजरात और राजस्थान के कई प्रमुख शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। इस ट्रेन के रूट में भरूच, वडोदरा, आनंद, हिम्मतनगर और डूंगरपुर जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। इससे इन शहरों से सूरत और उदयपुर जाने वाले यात्रियों को भी तेज रेल सेवा का विकल्प मिलेगा।