सुप्रीम कोर्ट ने अडानी की जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के अधिग्रहण के लिए 14,535 करोड़ रुपये की बोली पर रोक लगाने से इनकार करने वाले एनसीएलएटी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने वेदांता की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार करते हुए अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड सहित अन्य पक्षों को एनसीएलएटी के समक्ष अपनी दलीलें पेश करने को कहा है।

कोर्ट ने JAL के अधिग्रहण से संबंधी विवाद पर याचिका एवं जवाबी याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जेएएल की निगरानी समिति को एनसीएलएटी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लेने से रोका है।

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