भारत में अल्ट्रा-अमीर लोगों (Ultra High Net Worth Individuals – UHNWI) की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2026 में देश में ऐसे 19,877 लोग हैं, जिनकी संपत्ति 30 मिलियन डॉलर (लगभग 283 करोड़ रुपये) से अधिक है। Knight Frank की Wealth Report 2026 के अनुसार, यह संख्या 2031 तक 27% बढ़कर 25,217 हो सकती है।

सिर्फ 5 साल में भारत का UHNWI की संख्या में 63.4% का इजाफा हुआ है, जिससे यह दुनिया भर में छठे स्थान पर आ गया है और दुनिया के बहुत अमीर लोगों में इसका हिस्सा 2.8% हो गया है।

तेजी की वजह क्या है?

रिपोर्ट के अनुसार, कई बड़े आर्थिक बदलाव एक साथ मिलकर इस वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं।

एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम खराब शुरुआत से मैच्योर होकर एक पूरी तरह से वेल्थ इंजन बन गया है। यूनिकॉर्न, आईपीओ और ग्लोबल लेवल की कंपनियां पहली पीढ़ी के अमीर लोगों का एक नया ग्रुप बना रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो फाउंडर्स कभी फंडिंग राउंड के पीछे भागते थे, वे अब हमेशा के लिए दौलत बना रहे हैं।

कैपिटल मार्केट

वेल्थ रिपोर्ट 2026 में कहा गया है कि भारत के इक्विटी मार्केट काफी बड़े हो गए हैं, जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और परफॉर्मेंस भी मजबूत है। इसमें प्राइवेट कैपिटल और वेंचर फंडिंग की ग्रोथ को जोड़ दें, तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम होगा जहां वेल्थ तेजी से और ज्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ सकती है।

डिजिटलाइजेशन एक मल्टीप्लायर के तौर पर

फिनटेक से लेकर ई-कॉमर्स तक, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बिज़नेस मॉडल को बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। डिजिटलाइजेशन ने न सिर्फ एफिशिएंसी में सुधार किया है, बल्कि एक्सेस भी बढ़ाया है, जिससे ज्यादा लोग और बिजनेस वेल्थ क्रिएशन में हिस्सा ले पा रहे हैं।

फैमिली बिजनेस का विकास

भारत के पारंपरिक बिजनेस हाउस भी बदल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कई पारंपरिक बिज़नेस हाउस ज़्यादा प्रोफेशनली मैनेज हो रहे हैं, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव और स्ट्रेटेजिक रूप से डायवर्सिफाइड हो रहे हैं। लेगेसी कैपिटल और मॉडर्न मैनेजमेंट का यह मिक्स वेल्थ जेनरेटर का एक पावरफुल तरीका साबित हो रहा है।

कंजम्पशन से क्रिएशन तक

दशकों तक, भारत की इकॉनमी काफी हद तक कंजम्पशन पर निर्भर थी। ग्रोथ डिमांड, डेमोग्राफिक्स और घरेलू खर्च से चलती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आज, उस इंजन को एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल मार्केट और ग्लोबल इंटीग्रेशन से चलने वाली वेल्थ क्रिएशन की एक अलग ताकत से कॉम्प्लिमेंट किया जा रहा है, यहा तक कि उसे चैलेंज भी दिया जा रहा है।

इसे ऐसे समझें कि भारत एक हलचल भरे बाजार से एक गुलजार स्टार्टअप लैब में बदल रहा है। देश में अब ग्लोबल UHNWIs का 2.8% हिस्सा है, जो पाँच साल पहले सिर्फ़ 2% से थोड़ा ज़्यादा था।

2021 और 2026 के बीच, भारत की बहुत अमीर आबादी में जबरदस्त 63.4% की बढ़ोतरी हुई, जिससे यह दुनिया भर में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले वेल्थ मार्केट में से एक बन गया। यह बढ़ोतरी अचानक नहीं हुई है। इसे उन सेक्टर से बढ़ावा मिल रहा है जो वैल्यू क्रिएशन के नियमों को फिर से लिख रहे हैं।

अरबपतियों की भी तेज बढ़ोतरी

भारत में अरबपतियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। 2026 में देश में 207 अरबपति हैं, जो पिछले पाँच साल में 58% की वृद्धि है। अनुमान है कि 2031 तक यह संख्या 313 तक पहुंच सकती है, जिससे वैश्विक अरबपतियों में भारत की हिस्सेदारी 8% तक हो जाएगी।

यह भी पढ़ें: एप्पल को 350 अरब डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने वाले टिम कुक कितने अमीर है?

टिम कुक (Tim Cook) अब एप्पल (Apple) में एक बड़े बदलाव के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) पद छोड़कर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में जाने वाले हैं। करीब 15 साल तक कंपनी की कमान संभालने वाले कुक की जगह मौजूदा हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस (John Ternus) लेंगे। कुक के नेतृत्व में कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 350 अरब डॉलर से बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…