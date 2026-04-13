Summer Special Trains: सेंट्रल रेलवे ने गर्मी के सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए दो और समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। टिकट बुकिंग रविवार (12 अप्रैल, 2026) को पूरे देश के सभी कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सेंटर्स पर शुरू हो गई है।
एक बयान में, सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर (CPRO) डॉ. स्वप्निल नीला ने कहा: “सेंट्रल रेलवे गर्मियों के सीजन में यात्रा करने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस और हावड़ा के बीच 2 और स्पेशल ट्रेनें चलाएगा।”
मुंबई-हावड़ा-मुंबई समर स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज और टाइमिंग (Mumbai-Howrah-Mumbai Summer Special train Stoppages and timings)
ये समर स्पेशल ट्रेनें ट्रेन नंबर 01145 और 01146 के तौर पर चलेंगी। ये ट्रेनें मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) और हावड़ा के बीच चलेंगी।
एलटीटी-हावड़ा स्पेशल ट्रेन नंबर 01145 (LTT-Howrah Special)
ट्रेन नंबर 01145 स्पेशल 14 अप्रैल को 20:15 बजे LTT से रवाना होगी और तीसरे दिन 06:00 बजे हावड़ा पहुंचेगी। अपनी यात्रा के दौरान, यह ट्रेन 17 स्टेशनों (ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, अकोला, बडनेरा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर, खड़गपुर और संतरागाछी) पर रुकेगी।
हावड़ा – एलटीटी स्पेशल ट्रेन नंबर 01146 (Howrah – LTT Special)
ट्रेन नंबर 01146 16 अप्रैल को 14:45 बजे हावड़ा से रवाना होगी और अगले दिन 23:45 बजे एलटीटी पहुंचेगी। अपनी यात्रा के दौरान, यह ट्रेन 17 स्टेशनों (संतरागाछी, खड़गपुर, टाटानगर, चक्रधरपुर, राउरकेला, झारसुगुड़ा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, नागपुर, बडनेरा, अकोला, भुसावल, नासिक रोड, कल्याण और ठाणे) पर रुकेगी।
दोनों ट्रेनों में 2 एसी 2-टियर कोच, 9 एसी 3-टियर कोच, 3 स्लीपर क्लास कोच, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी कोच, 1 सेकेंड सीटिंग-कम-गार्ड की ब्रेक वैन और 1 जेनरेटर वैन शामिल होंगे।
