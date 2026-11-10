Stock Market Holiday: आज BSE-NSE पर नहीं होगा कारोबार, जानें शेयर बाजार बंद रहने की क्या है वजह अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या फिर रोजाना की मार्केट गतिविधियों पर नजर रखते हैं तो यह खबर आपके काफी काम की है। बता दें कि आज यानी 10 नवंबर 2026 को भारतीय शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा।

निवेशक आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में शेयरों की खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगे। यहां जानें बाजार बंद क्यों है और अब अगली ट्रेडिंग किस दिन होगी।

BSE और NSE में छुट्टी

आज 10 नवंबर 2026 को दिवाली-बलिप्रतिपदा के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। एनएसई और बीएसई दोनों बंद रहेंगे। इसलिए निवेशक आज शेयरों की सामान्य खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे।

दिवाली-बलिप्रतिपदा की छुट्टी के बाद शेयर बाजार अगले कारोबारी दिन सामान्य रूप से खुलेगा। निवेशक उस दिन एनएसई और बीएसई पर फिर से शेयरों में ट्रेडिंग कर सकेंगे।

शेयर मार्केट हॉलिडे लिस्ट 2026

क्रमांक तारीख दिन छुट्टी 1 26 मार्च गुरुवार राम नवमी 2 31 मार्च मंगलवार महावीर जयंती 3 3 अप्रैल शुक्रवार गुड फ्राइडे 4 14 अप्रैल मंगलवार डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती 5 1 मई शुक्रवार महाराष्ट्र दिवस 6 28 मई गुरुवार बकरी ईद 7 26 जून शुक्रवार मुहर्रम 8 14 सितंबर सोमवार गणेश चतुर्थी 9 2 अक्टूबर शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती 10 20 अक्टूबर मंगलवार दशहरा 11 10 नवंबर मंगलवार दिवाली – बालीप्रतिपदा 12 24 नवंबर मंगलवार प्रकाश गुरुपर्व गुरु नानक देव 13 25 दिसंबर शुक्रवार क्रिसमस

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