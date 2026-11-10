Stock Market Holiday: आज BSE-NSE पर नहीं होगा कारोबार, जानें शेयर बाजार बंद रहने की क्या है वजह अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या फिर रोजाना की मार्केट गतिविधियों पर नजर रखते हैं तो यह खबर आपके काफी काम की है। बता दें कि आज यानी 10 नवंबर 2026 को भारतीय शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा।

निवेशक आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में शेयरों की खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगे। यहां जानें बाजार बंद क्यों है और अब अगली ट्रेडिंग किस दिन होगी।

BSE और NSE में छुट्टी

आज 10 नवंबर 2026 को दिवाली-बलिप्रतिपदा के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। एनएसई और बीएसई दोनों बंद रहेंगे। इसलिए निवेशक आज शेयरों की सामान्य खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे।

दिवाली-बलिप्रतिपदा की छुट्टी के बाद शेयर बाजार अगले कारोबारी दिन सामान्य रूप से खुलेगा। निवेशक उस दिन एनएसई और बीएसई पर फिर से शेयरों में ट्रेडिंग कर सकेंगे।

शेयर मार्केट हॉलिडे लिस्ट 2026

क्रमांकतारीखदिनछुट्टी
126 मार्चगुरुवारराम नवमी
231 मार्चमंगलवारमहावीर जयंती
33 अप्रैलशुक्रवारगुड फ्राइडे
414 अप्रैलमंगलवारडॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती
51 मईशुक्रवारमहाराष्ट्र दिवस
628 मईगुरुवारबकरी ईद
726 जूनशुक्रवारमुहर्रम
814 सितंबरसोमवारगणेश चतुर्थी
92 अक्टूबरशुक्रवारमहात्मा गांधी जयंती
1020 अक्टूबरमंगलवारदशहरा
1110 नवंबरमंगलवारदिवाली – बालीप्रतिपदा
1224 नवंबरमंगलवारप्रकाश गुरुपर्व गुरु नानक देव
1325 दिसंबरशुक्रवारक्रिसमस

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