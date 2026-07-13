Stock Market Open : पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद भारतीय शेयर सूचकांकों में गिरावट देखी गई। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले।

निफ्टी पिछले बंद लेवल (24,206) के मुकाबले 150 अंक की गिरावट के साथ 24,039 पर खुला। दूसरी ओर, सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा टूटकर 77,000 के स्तर से नीचे ट्रेड कर रहा है।

एशियाई बाजार का हाल

एशियाई-प्रशांत बाजारों में सोमवार को गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ। जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 0.70% गिरा, जबकि टॉपिक्स 0.02% बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.80% ऊपर रहा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 0.79% उछला। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स के वायदा भाव 24,238 पर थे, जो इसके बंद भाव 24,175.12 से अधिक थे।

अमेरिकी सूचकांक

अमेरिकी बाजार सूचकांकों से जुड़े अमेरिकी शेयर बाजार वायदा सोमवार को गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज वायदा 135 अंक या 0.3% गिर गया, जबकि एसएंडपी 500 वायदा में भी 0.3% की गिरावट आई। नैस्डैक-100 वायदा में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई।

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 3.70% बढ़कर 74.05 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहे थे। वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 3.6% बढ़कर 78.75 डॉलर पर कारोबार कर रहे थे, जो 75 डॉलर के मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्तर को पार कर गया।

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