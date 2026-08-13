Stock Market Today : भारतीय पूंजी बाजार में आज कच्चे तेल की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहने के कारण गिरावट जारी रही। निफ्टी 50 गुरुवार को 77 अंक या 0.31% गिरकर 24,359 पर खुला, जबकि 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 119 अंक या 0.15% गिरकर 77,847.42 पर खुला।

एशियाई बाजार में तेजी

जापान का निक्केई 225 1.5% बढ़ा और टॉपिक्स 0.99% की बढ़त दर्ज की। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4% बढ़ा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 0.92% की बढ़त के साथ ऊपर चढ़ा। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 25,320 पर कारोबार कर रहा था।

अमेरिकी बाजार का बुधवार को हाल

अमेरिका में महंगाई की सामान्य स्थिति पर आई रिपोर्ट के चलते बुधवार को शेयर बाजार में तेजी देखी गई। एसएंडपी 500 सूचकांक 0.26% बढ़कर 7,748.50 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.54% बढ़कर 26,588.49 पर बंद हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.04% या 21.58 अंक गिरकर 53,770.27 पर स्थिर हुआ।

खबर अपडेट हो रही है…