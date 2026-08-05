Stock Market Today : भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 5 जुलाई को तेजी के साथ शुरुआत हुई। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी हरे निशान पर खुले। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 397.59 अंक चढ़कर 78,826.54 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 62.70 अंक की बढ़त के साथ 24,677.60 अंक पर रहा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और विदेशी निवेशकों की लिवाली के बीच घरेलू शेयर बाजारों में ये तेजी देखने को मिली।

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इंटरग्लोब एविएशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट, एनटीपीसी, लार्सन एंड टुब्रो और बजाज फिनसर्व के शेयर बढ़त में रहे। वहीं, सन फार्मा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), टाइटन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर नुकसान में रहे।

एशियाई बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी चार प्रतिशत और जापान का निक्की 225 तीन प्रतिशत चढ़ा। चीन का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग भी बढ़त में कारोबार कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड का वायदा भाव 1.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78.44 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 2,446.47 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

कच्चा तेल

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के यह कहने के बाद कि इस हफ़्ते होर्मुज जलडमरूमध्य (Hormuz Strait) डील होने की संभावना है, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई।

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.50% गिरकर 75.39 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहे थे। वहीं, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स लगभग 0.25% गिरकर 79.16 डॉलर पर ट्रेड कर रहे थे, जो 80 डॉलर के मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्तर से नीचे है। COMEX पर क्रूड की कीमतें 0.41% गिरकर 75.46 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही थीं।

RBI MPC Meeting 2026

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार, 5 अगस्त 2026 को मौद्रिक नीति समीक्षा के फैसलों की घोषणा की।

आरबीआई ने इस बार भी नीतिगत रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 5.25% पर बरकरार रखा। साथ ही, केंद्रीय बैंक ने अपने मौद्रिक नीति रुख को भी ‘तटस्थ’ बनाए रखने का फैसला किया।

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आपने कभी Zepto, Instamart या Blinkit से 10-15 मिनट में दूध, ब्रेड या किराने का सामान मंगाया है, तो आपके मन में भी सवाल जरूर आया होगा कि इतनी तेज डिलीवरी देने वाली कंपनियां आखिर कमाई कैसे करती हैं? ये कंपनियां कई बार भारी डिस्काउंट भी देती हैं, ऐसे में लगता है कि इन्हें फायदा कैसे होता होगा।

असल में क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल सिर्फ सामान बेचने तक सीमित नहीं है। कंपनियों की कमाई कई अलग-अलग स्रोतों से होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में…