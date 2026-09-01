Stock Market Today : भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स मंगलवार को गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 82.88 अंक या 0.11% गिरकर 76,874.39 पर आ गया, जबकि निफ्टी 43.45 अंक या 0.18% गिरकर 24,036.95 पर पहुंच गया।

एशियाई बाजार में दबाव

एशियाई बाजारों में मंगलवार को दबाव के साथ शुरुआत हुई। जापान का निक्केई 225 0.91% गिर गया, जबकि व्यापक टॉपिक्स इंडेक्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ।

दक्षिण कोरिया का कोस्पी और स्मॉल-कैप कोस्डैक दोनों शुरुआती कारोबार में 1% से अधिक गिर गए। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 भी दबाव में रहा और 0.36% फिसल गया।

क्रूड ऑयल

कच्चे तेल की कीमतों में मंगलवार को मामूली वृद्धि दर्ज की गई, ब्रेंट क्रूड 0.65% बढ़कर 91.07 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि अमेरिकी कच्चे तेल में 1.05% की वृद्धि होकर 86.66 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

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