Stock Market Today: शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। सेंसेक्स 471.17 अंक या 0.62% बढ़कर 76,624.03 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 59.80 अंक या 0.25% बढ़कर 23,933.25 पर पहुंच गया।

एशियाई बाजार

शुक्रवार को एशियाई बाजार बढ़त के साथ खुले। दक्षिण कोरिया का कोस्पी (Kospi) 1.3% ऊपर चढ़ा। जापान का निक्केई 225 (Nikkei 225) 0.25% बढ़ा। वहीं, ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 शुरुआती कारोबार में 0.14% ऊपर चढ़ा।

यूएस फ्यूचर्स

यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में ज्यादातर कोई बदलाव नहीं दिखा या वे थोड़े नीचे रहे। डॉव जोन्स फ्यूचर्स 3 अंक या 0.01% गिरे, जबकि S&P 500 फ्यूचर्स 0.03% गिरे। नैस्डैक-100 फ्यूचर्स में भी 0.06% की गिरावट आई।

कच्चा तेल

4 सितंबर को शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.35% बढ़कर 95.86 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जिसमें 0.34 डॉलर की बढ़त हुई। WTI क्रूड 0.51% बढ़कर 91.77 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जिसमें 0.47 डॉलर की बढ़त हुई।

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