Stock Market Today : भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स आज हरे निशान पर खुले। BSE सेंसेक्स 593.08 अंक या 0.73% बढ़कर 82,185.53 पर पहुंच गया, जबकि NSE निफ्टी 50 157.15 अंक या 0.62% बढ़कर 25,301.45 पर पहुंच गया।

एशियाई बाजार

जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.63% गिर गया और व्यापक टॉपिक्स सूचकांक में 0.24% की गिरावट आई। इसके अलावा, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% नीचे आया, स्मॉल-कैप कोस्डैक में 0.56% की गिरावट दर्ज की गई और ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 सूचकांक 0.12% फिसल गया।

कच्चा तेल

कच्चे तेल की कीमतों में सोमवार की शुरुआत में थोड़ी गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड 0.33% गिरकर 95.52 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि अमेरिकी क्रूड 0.15% की गिरावट के साथ 88.42 डॉलर पर रहा।

अमेरिकी बाजार

वॉल स्ट्रीट शुक्रवार को मिले-जुले नोट पर बंद हुआ। Nvidia की हालिया गिरावट जारी रहने से Nasdaq Composite 0.91% गिरकर 25,136.27 पर बंद हुआ और S&P 500 0.4% गिरकर 7,561.67 पर आ गया।

Dow ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए 50.46 पॉइंट्स या 0.1% की मामूली बढ़त के साथ 52,347.55 पर बंद किया। फिर भी तीनों इंडेक्स ने हफ्ते का अंत बढ़त के साथ किया।

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