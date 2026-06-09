Stock Market Today : भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) दोनों हरे निशान पर खुले।

एनएसई निफ्टी 50 101 अंक या 0.44% बढ़कर 23,224 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 351 अंक या 0.48% बढ़कर 73,875 पर खुला।

एशियाई बाजार

मंगलवार को एशिया-प्रशांत बाजारों में वॉल स्ट्रीट के बाजार में आई तेजी के बाद नए बाजार खुले। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1% से अधिक की बढ़त के साथ खुला, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक सोमवार की गिरावट से उबरते हुए 4% ऊपर चढ़ गया। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.43% की गिरावट के साथ 24,551.93 पर खुला।

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए, क्योंकि चिप शेयरों में शुक्रवार की भारी गिरावट के बाद सुधार देखने को मिला। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच हमलों के बावजूद नाजुक युद्धविराम को बनाए रखने की कोशिश की। एसएंडपी 500 सूचकांक 0.30% बढ़कर 7,405.73 पर बंद हुआ। तकनीकी शेयरों से भरा नैस्डैक 0.86% बढ़कर 25,929.66 पर बंद हुआ। वहीं, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 80.77 अंक या 0.16% गिरकर 50,786.01 पर आ गया।

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