Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 269.81 अंक गिरकर 75,863 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 88.25 अंक गिरकर 23,690.90 पर पहुंच गया।

शुरुआती बढ़त हासिल करने वालों में, इटरनल 323 पर पहुंच गया, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 407.15 पर चढ़ गया, बजाज फिनसर्व 1,948 पर पहुंच गया और टाटा स्टील 185.70 पर मामूली रूप से बढ़ गया।

नुकसान झेलने वाले शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर गिरकर 3,129.10 पर आ गया, जबकि एक्सिस बैंक का शेयर गिरकर 1,255.15 पर, एनटीपीसी का शेयर गिरकर 329.30 पर आ गया।

एशियाई बाजार में मिला-जुला कारोबार

मंगलवार को शुरुआती कारोबार में एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 0.75% बढ़ा, जबकि जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.95% गिरा। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 सूचकांक भी 0.22% गिर गया।

अमेरिकी बाजार

सोमवार को सार्वजनिक अवकाश के कारण अमेरिकी शेयर बाजार बंद रहे और मंगलवार से कारोबार फिर से शुरू होगा। पिछले सत्र में डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.51% गिरकर 53,414.25 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 0.38% गिरकर 7,718.60 पर और नैस्डैक कंपोजिट 0.29% गिरकर 26,506.99 पर पहुंच गया।

यूएस फ्यूचर्स

एशियाई बाजार में शुरुआती कारोबार में अमेरिकी वायदा बाज़ार दबाव में है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के चलते डॉव वायदा लगभग 300 अंक नीचे गिर गया है। एसएंडपी 500 वायदा में 0.2% की गिरावट आई है। वहीं, नैस्डैक-100 वायदा में इसके विपरीत रुझान देखने को मिला और यह 0.1% बढ़ा।

कच्चा तेल

मंगलवार को शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहीं। ब्रेंट क्रूड 0.05% गिरकर 97.11 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि अमेरिकी क्रूड 0.15% गिरकर 92.39 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

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