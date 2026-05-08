Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) दोनों लाल निशान पर खुले। निफ्टी 50 158 अंक या 0.65% गिरकर 24,169 पर खुला, जबकि सेंसेक्स 501 अंक या 0.64% गिरकर 77,343 पर खुला।

एशियाई बाजार

एशियाई सूचकांकों में गिरावट के साथ शुरुआत हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.88% गिरा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 0.56% ऊपर रहा। जापान का निक्केई 225 गुरुवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कुछ मुनाफावसूली के चलते 0.62% फिसल गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 26,285 पर था, जो सूचकांक के पिछले बंद भाव 26,626.28 से कम था।

अमेरिकी बाजार

गुरुवार को अमेरिकी बाज़ार गिरावट के साथ बंद हुए, हालांकि तेल की कीमतों में भारी गिरावट से कुछ सुधार हुआ और व्यापारी अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए थे। एसएंडपी 500 सूचकांक 0.38% गिरकर 7,337.11 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट 0.13% गिरकर 25,806.20 पर बंद हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 313.62 अंक या 0.63% गिरकर 49,596.97 पर आ गया।

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