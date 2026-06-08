Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। एनएसई निफ्टी 257 अंक या 1.10% गिरकर 23,109 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 817 अंक या 1.10% गिरकर 73,426 पर खुला।

एशियाई बाजार

दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार सूचकांक कोस्पी 10% गिरने के बाद दिनभर के लिए बंद कर दिया गया। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 3.4% गिर गया। हांगकांग हैंग सेंग सूचकांक वायदा 24,544 पर कारोबार कर रहा था, जो शुक्रवार के बंद भाव 24,961.95 से कम है।

अमेरिकी बाजार

ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल दागे जाने के बाद अमेरिकी बेंचमार्क से जुड़े वायदा बाजार में गिरावट देखी गई। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े वायदा बाजार में 124 अंक या 0.25% की और गिरावट आई। एसएंडपी 500 और नैस्डैक 100 के वायदा बाज़ार में भी 0.2% की गिरावट दर्ज की गई।

शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाज़ार गिरावट के साथ बंद हुए क्योंकि मई के रोज़गार आंकड़े उम्मीद से बेहतर आए। शुक्रवार को नैस्डैक कंपोजिट 4.18% गिरकर 25,709.43 पर आ गया। एसएंडपी 500 2.64% गिरकर 7,383.74 पर बंद हुआ और डॉव 695 अंक गिरकर 50,866.78 पर बंद हुआ।

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