Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में आज सपाट शुरुआत हुई। बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) हल्की गिरावट के साथ खुला, वही, एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) में तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 73.84 अंक की गिरावट के साथ 77,884.68 अंक के आस-पास कारोबार करता दिखाई दिया। वही, निफ्टी 15.20 की तेजी के साथ 24,347.30 अंक के आस-पास कारोबार करता दिखाई दिया।

एशियाई बाजार

गुरुवार सुबह एशियाई सूचकांकों में खुलते ही तेजी देखने को मिली। जापानी शेयरों में 5% से अधिक की वृद्धि हुई और बेंचमार्क निक्केई 225 पहली बार 62,000 के स्तर पर पहुंच गया। निक्केई 225 में 3.72% की बढ़त हुई, जबकि टॉपिक्स में 1.91% की वृद्धि दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.17% बढ़ा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक इंडेक्स में 0.4% की गिरावट आई। निवेशक ईरान को लेकर अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज कर रहे हैं।

अमेरिकी बाजार

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के समझौते के करीब पहुंचने के बाद बुधवार को अमेरिकी बाजार तेजी के साथ बंद हुए। एसएंडपी 500 में 1.46% की बढ़त के साथ 7,365.12 का स्तर दर्ज किया गया, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 2.02% की बढ़त के साथ 25,838.94 का स्तर खुला। दोनों सूचकांकों ने नए उच्चतम स्तर को छुआ और रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 612.34 अंकों की वृद्धि हुई, यानी 1.24% की बढ़त के साथ यह 49,910.59 के स्तर पर बंद हुआ।

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