Stock Market Today : हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले।

30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 235.36 अंक गिरकर 78,699.80 पर आ गया। 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 24.30 अंक गिरकर 24,608.25 पर आ गया। फाइनेंशियल शेयरों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव में बाजार में ये गिरावट देखने मिली।

सेंसेक्स में शामिल शेयरों का हाल

सेंसेक्स में शामिल शेयरों में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, ICICI बैंक, भारती एयरटेल और एटरनल में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, HCL टेक और इंफोसिस बढ़त बनाने वाले शेयरों में शामिल रहे।

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने गुरुवार को 17.86 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

एशियाई बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का KOSPI और जापान का निक्केई 225 इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे।

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.98% बढ़कर 78.05 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहे थे। वहीं, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स लगभग 1.13% बढ़कर 83.42 डॉलर पर ट्रेड कर रहे थे, जो 80 डॉलर के मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्तर से ऊपर है। COMEX पर क्रूड की कीमतें 0.96% बढ़कर 78.03 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही थीं।

गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार

गुरुवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। गुरुवार को सेंसेक्स 373.76 अंक यानी 0.48 प्रतिशत चढ़कर 78,954.76 पर बंद हुआ। निफ्टी दिन भर सीमित दायरे में कारोबार करता रहा और मामूली बढ़त के साथ 11.35 अंक यानी 0.05 प्रतिशत ऊपर 24,636 पर बंद हुआ।

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किसी कंपनी को जब नया प्लांट लगाना हो, कारोबार बढ़ाना हो, तो उसे बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आमतौर पर लोगों को लगता है कि कंपनियां बैंक से लोन लेती होंगी। लेकिन हकीकत यह है कि कई बड़ी कंपनियां बैंक से कर्ज लेने के बजाय बॉन्ड जारी करके निवेशकों से पैसा जुटाती हैं।

आखिर ऐसा क्यों होता है? बॉन्ड मार्केट क्या है, यह कैसे काम करता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं…