Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) दोनों लाल निशान पर खुले। सेंसेक्स 361.62 अंक गिरकर 76,907.78 पर आ गया; निफ्टी 134.90 अंक गिरकर 23,980.60 पर पहुंच गया।

एशियाई बाजार

मंगलवार सुबह तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद एशियाई सूचकांक सतर्क रहे। हालांकि, चीन और जापान समेत अधिकांश प्रमुख एशियाई सूचकांक आज बंद हैं। कल दक्षिण कोरियाई शेयरों ने 28 वर्षों में सबसे मजबूत मासिक बढ़त दर्ज करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया।

अमेरिकी बाजार

सोमवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए, क्योंकि पश्चिम एशिया में तेल की कीमतों में उछाल के चलते तेल की कीमतों में और तेजी आई, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 557.37 अंक या 1.13% गिरकर 48,941.90 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 में 0.41% की गिरावट आई और यह 7,200.75 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 0.19% की गिरावट आई और यह 25,067.80 पर बंद हुआ।

सबसे निचले स्तर पहुंचा रुपया

रुपया शुरुआती कारोबार में 17 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 95.40 पर पहुंच गया।

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 1.31% गिरकर 105.02 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स आज सुबह 0.58% गिरकर 113.77 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर, कच्चे तेल की कीमतें 1.4% गिरकर 104.98 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही थीं। हालांकि, पिछली रात तेल फ्यूचर्स में और तेजी आई जब संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह ने कहा कि ईरान के ड्रोन हमले के बाद एक पेट्रोलियम औद्योगिक स्थल में आग लग गई। इस घटना के बाद डब्ल्यूटीआई में 3 डॉलर से अधिक और ब्रेंट में 5 डॉलर प्रति बैरल से अधिक की वृद्धि हुई।

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