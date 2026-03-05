Stock Market Today: पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में भारी नुकसान झेलने के बाद, ग्लोबल इक्विटी में वापसी को देखते हुए गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में तेजी दिखी। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 550.27 अंक बढ़कर 79,666.46 पर पहुंचा गया, वही निफ्टी 171.45 अंक चढ़कर 24,651.95 पर पहुंच गया।

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में अडानी पोर्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा स्टील और लार्सन एंड टूब्रो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों में से थे। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट्स पिछड़ने वालों में से थे।

ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.86% बढ़कर USD 83.73 प्रति बैरल पर पहुंच गया। एशियाई मार्केट में, साउथ कोरिया का कोस्पी तेज़ी से लौटा और 10% उछल गया। जापान का निक्केई 225, शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स भी ऊपर थे। बुधवार को US मार्केट पॉजिटिव जोन में बंद हुआ।

एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने बुधवार को 8,752.65 करोड़ रुपये के इक्विटी बेचे, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) ने 12,068.17 करोड़ रुपये के स्टॉक खरीदे।

ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ टेक फर्म एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर ने कहा, “ग्लोबल लेवल पर अमेरिकी मार्केट पिछले सेशन में मजबूती के साथ बंद हुए, जबकि साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स तेजी से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 10% से ज्यादा की बढ़त हुई है, जिससे कुछ सपोर्टिव बाहरी संकेत मिल रहे हैं।”

बुधवार को लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार

बुधवार, 4 मार्च 2026 को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1120 अंक गिरकर 79,116.19 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला NSE Nifty -385.20 अंक गिरकर 24,480.50 पर बंद हुआ।

