Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) दोनों हरे निशान पर खुले। बीएससी सेंसेक्स 269.93 अंक की तेजी के साथ 74,629.94 अंक के आस पास कारोबार करता नजर आया। वही एनएससी निफ्टी 62.4 अंक की तेजी के साथ 23,478.95 अंक के आस पास कारोबार करता दिखा।

एशियाई बाजार

एशिया-प्रशांत के बाजार शुक्रवार को तकनीकी शेयरों से निवेशकों के बाहर निकलने के कारण निचले स्तर पर खुले। कोस्पी सूचकांक में 4.11% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक में 2.41% की गिरावट आई। जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 सूचकांक 1.1% नीचे रहा। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक वायदा 25,158 पर कारोबार कर रहा था, जो गुरुवार के बंद भाव 25,253.40 से कम था।

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए, क्योंकि निवेशकों ने तकनीकी शेयरों से दूरी बना ली। 30 शेयरों वाला डॉव जोन्स 874.86 अंक या 1.73% बढ़कर रिकॉर्ड 51,561.93 पर बंद हुआ। वहीं, नैस्डैक में 0.09% की गिरावट आई और यह 26,830.96 पर बंद हुआ, जबकि एसएंडपी 500 में 0.41% की वृद्धि हुई और यह 7,584.31 पर पहुंच गया।

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