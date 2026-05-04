Stock Market Today: भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। बाजार भी इन परिणामों पर नजर रखेगा। सोमवार को एनएसई निफ्टी 50 111 अंक बढ़कर 24,108 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 787,256 पर खुला।

विधानसभा चुनाव परिणाम 2026

राजनीतिक घटनाक्रमों पर सबकी नजर रहेगी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने वाले हैं।

एशियाई बाजार

सोमवार सुबह एशियाई बाजार सतर्कता के साथ खुले, क्योंकि निवेशक होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे जहाजों को “मुक्त” करने की डोनाल्ड ट्रम्प की योजना का आकलन कर रहे हैं। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक वायदा 25,992 पर था, जबकि सूचकांक का पिछला बंद भाव 25,776.53 था। जापान और चीन के बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद हैं।

अमेरिकी वायदा

पश्चिम एशिया में हुए हालिया घटनाक्रमों के चलते अमेरिकी वायदा लगभग स्थिर रहा। एसएंडपी 500 वायदा में 0.1% की वृद्धि हुई, जबकि नैस्डैक 100 वायदा लगभग स्थिर रहा। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े वायदा में 81 अंक या लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई।

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