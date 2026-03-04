Stock Market Today: शेयर बाजार में बुधवार, 4 मार्च को गिरावट के साथ शुरुआत हुई। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। आज सेंसेक्स 1,758.22 अंक गिरकर 78,480.63 पर आ गया; निफ्टी 530.85 अंक गिरकर 24,334.85 पर पहुंच गया।

FII और DII निवेश

नेशनल शेयर मार्केट (NSE) पर उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 2 मार्च, 2025 को 3,295.64 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 8,593.87 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

सोमवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार

इजरायल-ईरान तनाव के बीच सोमवार 2 मार्च को सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। Sensex 1048 अंकों की गिरावट के साथ 80,238.85 अंक पर और निफ्टी 312.95 अंक की गिरावट के साथ 24,865.70 अंक के स्तर पर बंद हुआ था।

खबर अपडेट हो रही है….