Stock Market Today : भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। सेंसेक्स 243 अंक की गिरावट के साथ 74,102 अंकों पर कारोबार कर रहा है। वहीं, निफ्टी भी 83 अंक की गिरावट के साथ 23323 अंकों पर कारोबार कर रहा है।

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से ट्रेंट, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा स्टील के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे। वहीं इटर्नल, टाइटन, अडानी पोर्ट्स और टेक महिंद्रा के शेयर लाभ में रहे।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.97 प्रतिशत की गिरावट के साथ 96.86 डॉलर प्रति बैरल रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (Flls) बुधवार को शुद्ध बिकवाल रहे थे और उन्होंने 5,616.56 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

एशियाई बाजार

गुरुवार को एशिया-प्रशांत बाजार वॉल स्ट्रीट में रात भर हुई गिरावट के बाद भारी लाल निशान में खुले, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2% गिरा, लेकिन छुट्टी के बाद कारोबार फिर से शुरू होने पर स्मॉल-कैप कोस्डैक में 2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 पिछले सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद 1.4% गिरा, जबकि टॉपिक्स में 0.91% की गिरावट आई। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 25,312 पर था, जो इंडेक्स के पिछले बंद भाव 25,633.21 से कम था।

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड वायदा का भाव लगभग 95.43 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। वहीं, ब्रेंट क्रूड वायदा का भाव आज सुबह 97.07 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। तुलनात्मक रूप से देखें तो 29 मई को ब्रेंट क्रूड का भाव लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल था। भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण पिछले कुछ सत्रों में कीमतों में वृद्धि हुई है। कॉमेक्स पर कच्चे तेल की कीमतों में 0.59% की गिरावट आई और यह 95.45 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

सेंसेक्स बुधवार को 303.67 अंक और निफ्टी 77.95 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ था।

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