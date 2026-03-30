Stock Market Today: पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष 5वें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। इस बीच सोमवार, 30 मार्च को भारतीय शेयर बाजार ने वैश्विक बाजारों की तरह ही गिरावट के साथ कारोबार शुरू किया। निफ्टी 50 321.75 अंक या 1.41% गिरकर 22,497.85 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 1,105.56 अंक या 1.50% गिरकर 72,477.66 पर खुला।

एशियाई बाजार

पश्चिमी एशिया में तनाव के 5वें सप्ताह में प्रवेश करने के कारण सोमवार सुबह एशियाई सूचकांक गिरावट के साथ खुले। जापान का निक्केई 225 3.97% गिरा, जबकि टॉपिक्स 3.9% नीचे रहा। बेंचमार्क कोस्पी 5% से अधिक गिर गया, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 3.97% नीचे रहा। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 24,630 पर था, जो बेंचमार्क के पिछले बंद भाव 24,951.88 से कम था।

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी शेयर बाजार के बेंचमार्क से जुड़े वायदा बाजार में गिरावट देखी गई क्योंकि ब्रेंट क्रूड का भाव 116 डॉलर प्रति बैरल था। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज वायदा में 253 अंकों की गिरावट आई, जो 0.6% है। एसएंडपी 500 वायदा और नैस्डैक 100 वायदा में भी 0.5% की गिरावट आई।

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