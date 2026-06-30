Stock Market Today : भारतीय शेयर बाजारों ने तेजी के साथ कारोबार शुरू किया, लेकिन जल्द ही सुस्ती छा गई। निफ्टी 50 में 3.3 अंक की गिरावट आई और यह 23,943 पर कारोबार कर रहा था, जबकि बीएसई सेंसेक्स 37 अंक की बढ़त के साथ 76,765 पर खुला।

एशियाई बाजार का हाल

शुरुआती कारोबार में जापानी बेंचमार्क निक्केई 225 1.36% बढ़कर 70,416.02 पर पहुंच गया, जबकि टॉपिक्स में 0.08% की तेजी आई। कोस्पी खुलने पर 1.89% गिरा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक में 0.58% की गिरावट दर्ज की गई।

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 0.62% गिरकर 70.31 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहे थे। वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.77% गिरकर 72.59 डॉलर पर कारोबार कर रहे थे। कच्चे तेल की कीमतें कॉमेक्स पर 0.75% गिरकर 70.22 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही थीं।

अमेरिकी सूचकांक का हाल

सोमवार को अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। डॉव जोन्स 306.63 अंक या 0.59% बढ़कर 52,182.74 पर बंद हुआ, जो पहली बार 52,000 के अंक को पार कर गया। एसएंडपी 500 में 1.18% की वृद्धि हुई और यह 7,440.43 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 2.07% बढ़कर 25,820.14 पर पहुंच गया।

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