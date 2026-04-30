Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) दोनों लाल निशान पर खुले। निफ्टी 50 224 अंक या 0.92% गिरकर 23,954 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 679 अंक या 0.88% गिरकर 76,816 पर खुला।

एशियाई बाजार

गुरुवार सुबह एशियाई सूचकांकों में गिरावट देखी गई, जो वॉल स्ट्रीट में रात भर हुई गिरावट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का नतीजा थी। छुट्टी के बाद कारोबार फिर से शुरू होने पर जापानी बाजारों में भी गिरावट आई। बेंचमार्क निक्केई 225 में 0.91% की गिरावट आई, जबकि टॉपिक्स में 1.48% की गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.36% ऊपर था, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 0.25% नीचे था। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स बुधवार के 26,111.84 के बंद भाव के मुकाबले 25,729 पर कारोबार कर रहा था।

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस बयान के बाद तेल की कीमतों में उछाल जारी रहा जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान पर परमाणु समझौते तक नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा। इसके अलावा, फेडरल रिजर्व ने प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स 280.12 अंक या 0.57% गिरकर 48,861.81 पर बंद हुआ और लगातार पांचवें दिन गिरावट दर्ज की। एसएंडपी 500 मामूली रूप से 0.04% गिरकर 7,135.95 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.04% बढ़कर 24,673.24 पर पहुंच गया।

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