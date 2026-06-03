Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। सेंसेक्स 699.74 अंक गिरकर 73,959.48 पर आ गया; निफ्टी 177.40 अंक गिरकर 23,302.50 पर पहुंच गया।

एशियाई बाजार

अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर बनी अनिश्चितता को नजरअंदाज करते हुए बुधवार को एशियाई-प्रशांत बाजारों में तेजी के साथ शुरुआत हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.91% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स सूचकांक 0.93% ऊपर रहा। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक वायदा 25,853 पर कारोबार कर रहा था, जो सूचकांक के पिछले बंद भाव 26,038.32 से कम था। दक्षिण कोरिया के बाजार अवकाश के कारण बंद थे।

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी शेयर बाजार के बेंचमार्क से जुड़े वायदा भावों में मामूली बदलाव देखने को मिला। एसएंडपी 500 और नैस्डैक 100 के वायदा भाव लगभग स्थिर रहे। वहीं, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े वायदा भावों में लगभग 2 अंकों की बढ़ोतरी हुई।

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