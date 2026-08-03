Share Market Today : कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार सोमवार, 3 अगस्त को बढ़त के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 470.06 अंक उछलकर 78,564.70 पर पहुंचा गया। वही, निफ्टी 150 अंक चढ़कर 24,532.95 पर पहुंचा गया।

निफ्टी 50 में इंटरग्लोब एविएशन, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स पीवी और बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा वाले शेयर रहे।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से आईटीसी, बजाज फिनसर्व, इंटरग्लोब एविएशन, बजाज फाइनेंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और इन्फोसिस के शेयर सबसे अधिक मुनाफे में रहे। वहीं, सन फार्मा और मारुति सुजुकी के शेयर नुकसान में रहे।

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को शुद्ध रूप से 277.48 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे।

एशियाई बाजार

सोमवार, 3 अगस्त को एशिया-पैसिफिक बाजारों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 1.79% गिरा, जबकि टॉपिक्स (Topix) में 1.45% की गिरावट आई। कोस्पी (Kospi) में शुरुआती कारोबार में 4.57% की गिरावट देखी गई, वहीं स्मॉल-कैप कोस्डैक (Kosdaq) 1.67% नीचे आया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ़्यूचर्स का भाव 25,922 पर था, जबकि इंडेक्स की पिछली क्लोजिंग 25,884.43 थी।

कच्चा तेल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर प्रस्तावित हमले को रद्द करने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। सितंबर में OPEC+ द्वारा प्रोडक्शन कोटा बढ़ाने और स्वेच्छा से की गई कटौती को वापस लेने के फैसले का भी कीमतों पर दबाव पड़ा।

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 4.72% गिरकर 80.67 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स लगभग 5% गिरकर 84.12 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था COMEX पर क्रूड की कीमतें 4.87% गिरकर 80.67 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रही थीं।

सेंसेक्स शुक्रवार को 166.49 अंक और निफ्टी 66.45 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए थे।

यह भी पढ़ें: FII और FPI में क्या है फर्क?

अगर आपने शेयर बाजार की खबरें पढ़ी हों, तो अक्सर सुना होगा कि “आज FII ने भारी बिकवाली की, इसलिए बाजार गिर गया” या “FPI की खरीदारी से सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी लौटी”।

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर FII और FPI कौन होते हैं? क्या दोनों अलग-अलग हैं या एक ही? और इनके निवेश का भारतीय शेयर बाजार पर इतना बड़ा असर क्यों पड़ता है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं…